Maciej Dowbor na antenie "Dzień dobry TVN" zadebiutował 26 sierpnia. Zanim oficjalnie potwierdzono, że prezenter będzie pojawiał się w śniadaniówce TVN, dużo mówiło się o jego możliwym angażu w "halo tu polsat". Edward Miszczak postawił jednak na inne twarze. Maciej Dowbor po dwóch dekadach współpracy rozstał się z Polsatem. Ta decyzja wywołała wiele komentarzy zarówno wśród widzów, jak i kolegów z branży. Prezenter bez wątpienia ma przed sobą wiele nowych wyzwań. W jednym z najnowszych odcinków "Dzień dobry TVN" doszło do zupełnie niespodziewanej sytuacji. W pewnym momencie do studia wkroczył policjant i dosłownie powalił prowadzącego. Poznajcie szczegóły.

Zobacz wideo Maciej Rock o odejściu Dowbora z Polsatu: "Rozpaczamy". Swoje dodała też Hyży

Maciej Dowbor zakuty na antenie "DDTVN". "Chyba muszę do prawnika zadzwonić"

W sobotnim wydaniu "Dzień dobry TVN" pojawił się w studio policjant. W pewnym momencie mężczyzna powalił na podłogę Macieja Dowbora. Następnie zakuł go w kajdanki i wyprowadził go pochylonego ze studia. - To jest tak zwane miłe powitanie w nowej pracy! - powiedział prezenter, leżąc na podłodze.

Słuchajcie, ja nie wiem, co się stało, partnera mi aresztowali. Ja nie chciałam, ja tylko żartowałam.... Chyba muszę do prawnika zadzwonić

- dodała po chwili Sandra Hajduk. Na pamiątkę tego wydarzenia Maciej Dowbor może pochwalić się zdjęciami, jak z policyjnej kartoteki. Trzeba przyznać, że dziennikarz całkiem nieźle bawi w nowej pracy. Widzowie już ocenili jego debiut. W sieci nie brakuje pozytywnych komentarzy. Zdaniem fanów, prezenter wypadł naturalnie i nie było po nim widać stresu. Po zdjęcia zajrzyjcie do naszej galerii w górnej części artykułu.

Maciej Dowbor zrezygnował z kolejnej pracy. "Kończymy współpracę przy tym projekcie"

W życiu zawodowym Macieja Dowbora zaszło wiele zmian. Jak się okazuje, to jeszcze nie koniec. Media właśnie obiegła informacja, że prezenter pożegnał się z kolejną posadą, tym razem w radiu RMF FM. Choć sam zainteresowany nie odniósł się do tych rewelacji, to rąbka tajemnicy uchylił Przemysław Kula ze stacji. "Z Maćkiem już wcześniej umówiliśmy się, że będzie z nami do wakacji i kończymy współpracę przy tym projekcie. Uznaliśmy, że to jest odpowiedni moment. Od września finały loterii prowadzić będą tylko prezenterzy RMF FM" - przekazał w rozmowie z portalem Pressserwis. ZOBACZ TEŻ: Katarzyna Dowbor skomentowała transfer syna do TVN. "Chciałabym złożyć oświadczenie".