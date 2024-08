"Sanatorium miłości" już dawno za nami. Kuracjusze wrócili do życia poza kamerami, ale jak widać, nie zapomnieli o dawnych relacjach. Niedawno odbyła się programowa integracja, na której niestety zabrakło większości pań. Wszystko przez konflikt z Elżbietą, która nie zapisała się zbyt dobrze w pamięci pozostałych uczestniczek. Teraz rzekomo zupełnie przypadkowo doszło do spotkania między Janiną a jednym z seniorów, który cieszył się ogromną popularnością. Fani pytają: Co z Tadeuszem? Kuracjuszka od razu odpowiedziała.

"Sanatorium miłości". Czy Janina spróbuje odnaleźć szczęście w ramionach innego?

Seniorka opublikowała nagranie ze Stanisławem z szóstej edycji randkowego show. Na zamieszczonym wideo widzimy uśmiechniętą Janinę, która zbiega po schodach z kuracjuszem. Uczestnicy trzymają się za ręce. "Spontaniczne spotkanie, kawusia, wspominki" - pisze Janina, a fani dopytują o jej byłego partnera. "A co z pani partnerem programowym? The end, czy happy end?" - czytamy. Kobieta postanowiła od razu odpowiedzieć na zaczepny komentarz. "Są rozwody, separacje? Życie... samo życie" - skwitowała krótko. Chcielibyście, żeby Janina stworzyła związek ze Stanisławem? Dajcie znać w sondzie na dole strony!

"Sanatorium miłości". Poprzednia relacja Janiny nie zakończyła się zbyt dobrze

O tym konflikcie przez jakiś czas było bardzo głośno. Tadeusz, z którym flirtowała w programie Janina, w jednym z wywiadów wyznał, że w pewnym momencie nabrał do niej nieco podejrzeń. "Nic poważnego między nami nie zaszło. (...) Nabrałem wątpliwości, gdy zaczęła pytać o wysokość mojej emerytury, mój dom i jego wartość" - tłumaczył w rozmowie z Plejadą. Oskarżenia o materializm bardzo zdenerwowały Janinę. Na jej komentarz nie trzeba było długo czekać. "Po finale programu zadzwoniłam do niego i powiedziałam mu, że jestem bombardowana pytaniami o naszą relację i proponuję mu, że będę nazywać ją tylko przyjaźnią. (...) Dzień później powiedział mi, że przyjaźń to dobre słowo, a potem ukazał się ten żenujący wywiad, w którym nazywa mnie materialistką... Czy tak zachowuje się mężczyzna z klasą?" - mówiła portalowi shownes.pl. ZOBACZ TEŻ: "Sanatorium miłości". Ewa zaskoczyła sylwetką na weselu. Zdradziła sekret swojej figury