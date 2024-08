Joanna Osypowicz od kilku lat tworzy udane małżeństwo z rolnikiem Kamilem. Para poznała się na planie matrymonialnego show Telewizji Polskiej "Rolnik szuka żony". Ich znajomość rozwinęła się w szalonym tempie. Już w finale programu doszło do zaręczyn, a niedługo później do głośnego ślubu. Teraz Asia i Kamil już jako małżeństwo, wybrali się na wesele swoich przyjaciół. Do sieci trafiły zdjęcia, na których widzimy wystrojoną parę. W komentarzach zaroiło się od zachwytów. Rodzinne ujęcie znajdziecie w galerii na górze strony.

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Nicola odkryła w sobie nowy talent? Nagle wskoczyła na scenę

"Rolnik szuka żony". Asia zainspirowała się Opozdą? Ta sukienka zrobiła furorę

Wygląda na to, że wesele było bardzo udane! Asia w pamiątkowym poście napisała, że zapamięta je już do końca życia. Trzeba przyznać, że była uczestniczka "Rolnika" wyglądała naprawdę bardzo dobrze. Żona Kamila założyła pomarańczową sukienkę na ramiączkach. Na dole widzimy grube falbany. Trafiona była również fryzura. Asia postanowiła upiąć włosy i wypuścić kilka cienkich pasemek. Do całej stylizacji dobrała srebrne buty i biżuterię. "Asiu, pięknie wyglądasz!", "Piękna sukienka" - czytamy w komentarzach. Młoda mama poinformowała, że zaopatrzyła się w nią w specjalnej wypożyczalni. Nie da się nie zauważyć, że niemal identyczną kreację jakiś czas temu miała Joanna Opozda na komunii chrześnicy. Zdjęcia obu pań znajdziecie poniżej. Która z nich lepiej się prezentuje? Dajcie znać w sondażu na końcu artykułu.

Joanna Osypowicz i Joanna Opozda Fot. @joasia.os, @asiaopozda/ Instagram

"Rolnik szuka żony". Asia opowiedziała o przykrej sytuacji. Chodzi o grób jej bliskich

Kilka dni przed weselem doszło do nieprzyjemnego incydentu. O całym zajściu rolniczka poinformowała na swoim profilu na Instagramie. Okazuje się, że ktoś dopuścił się okrutnych czynów na jej rodzinnym cmentarzu. "Ciężko ująć w słowa takie postępowanie. Człowieku (o ile można ciebie tak nazwać), mamy nadzieje, że kradzież metalowego krzyża naszych pradziadków wyjdzie ci bokiem. Nie wiem, kim trzeba być, żeby kraść z cmentarza, w dodatku krzyże... Swoją drogą dziwne, że krzyż, który stał 50 lat przy grobie, komuś zaczął przeszkadzać. Karma wraca" - czytamy w relacji. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Takie słowa Doroty tuż przed porodem? "Nagle okazuje się, że partner ma wady"