Joanna Osypowicz była uczestniczką ósmej edycji programu "Rolnik szuka żony". To właśnie tam kobieta poznała miłość swojego życia, Kamila. Już w finale randkowego show para ogłosiła zaręczyny, a niedługo później zakochani wzięli ślub. W 2022 roku małżeństwo powitało na świecie swoją córkę Antoninę. Osypowicz dzięki programowi zyskała sporą popularność. Jej profil na Instagramie obserwuje prawie 120 tys. osób. Kobieta często rozmawia ze swoimi fanami i informuje ich na bieżąco o swoim życiu. Niedawno Asia opowiedziała o bardzo przykrej sytuacji. Ktoś dopuścił się okrutnych czynów na jej rodzinnym cmentarzu. Rolniczka nie była w stanie zrozumieć, jak w małej wsi mogło dojść do takich rzeczy.

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Marta Paszkin o przerażającej sytuacji, jaka przydarzyła się jej na lotnisku

"Rolnik szuka żony". Asia pokazała przejmujące kadry z cmentarza

Na umieszczonych w sieci zdjęciach widzimy przepołowioną tablicę grobową z imionami pradziadków Asi. "Ciężko ująć w słowa takie postępowanie. Człowieku (o ile można ciebie tak nazwać), mamy nadzieje, że kradzież metalowego krzyża naszych pradziadków wyjdzie ci bokiem. Nie wiem, kim trzeba być, żeby kraść z cmentarza, w dodatku krzyże... Swoją drogą dziwne, że krzyż, który stał 50 lat przy grobie, komuś zaczął przeszkadzać. Karma wraca" - czytamy w relacji na Instagramie. Okazuje się, że do sytuacji doszło w małej miejscowości, w której wszyscy się znają. "Dawno nie było mi tak przykro i nie byłam aż tak zniesmaczona" - podsumowała Asia. Zdjęcia z zajścia znajdziesz w galerii na górze strony.

"Rolnik szuka żony". Asia opowiedziała o problemach zdrowotnych

Jakiś czas temu rolniczka przyznała się fanom, że chciałaby kolejne dziecko, ale by było to możliwe, musi najpierw zadbać o swoje zdrowie. Okazuje się, że Asia ma chorą tarczycę. "U mnie najprawdopodobniej był już problem przed ciążą, z tego co mówiła moja endokrynolog. Niestety wcześniej się nie badałam i nawet o tym nie wiedziałam. Stąd też mogły być moje problemy w ciąży" - pisała w jednej z relacji. Żona Kamila opowiedziała także nieco więcej o objawach, które towarzyszą nadczynności. "Szybko chudnę i nie mogę przytyć. Kołatanie serca. To takie chyba dwa, które najbardziej odczuwam i dają mi w kość" - czytamy.