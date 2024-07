"Sanatorium miłości" to format, który pokochali widzowie Telewizji Polskiej. Randkowe show dla seniorów doczekało się już sześciu odsłon i nieustannie cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Każdy z sezonów niezmienne prowadzony jest przez Martę Manowską i przyciąga mnóstwo fanów przed telewizory. W ostatniej edycji mieliśmy okazję poznać Janinę. Po udziale w programie kobieta aktywnie działa w sieci. Właśnie dodała nowy post, który spotkał się z dość nieprzychylnym odbiorem wśród internautów.

"Sanatorium miłości". Janina szaleje w sieci. Internauci ostro ją skrytykowali

Janina z "Sanatorium miłości" idzie z duchem czasu i prężnie działa w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie i Facebooku, gdzie co rusz zamieszcza nowe posty, tym samym informując internautów, co u niej słychać. W ostatnim czasie seniorka opublikowała wpis dotyczący pogody. Jak wiadomo, lato w pełni, a upały nie dają o sobie zapomnieć. W związku z tym seniorka bardzo się ucieszyła, że w końcu spadło trochę deszczu.

Ściana deszczu, wiatr, ochłodzenie. Wszyscy odżyli. Rośliny się napiły. A ja szczęśliwa kobieta raduję się, jak dziecko. Nareszcie jest czym oddychać

- napisała na Facebooku. Przemyślenia kobiety nie wszystkim przypadły do gustu. Jeden z komentarzy był wyjątkowo kąśliwy. "Trochę się za bardzo rozpędziła, może już potrzebuje atencji" - napisał internauta. Janina nie dała sobie w kaszę dmuchać i od razu ruszyła z odpowiedzią. "Atencja to poszukiwanie uwagi. Jest zjawiskiem naturalnym i pozytywnym, dającym poczucie komfortu. Sprzyja także zwiększenia poczucia własnej wartości. Jak większość ludzi, potrzebuję atencji" - wyjaśniła, po czym dodała, że jeżeli komuś nie podoba się jej profil, to może go zablokować. "Lubię panią, ale ze znajomymi mówimy, że za dużo pani gwiazdorzy i to już staje się nudne" - brzmiał kolejny komentarz. To również nie przeszło uwadze Janiny. "Nie mam takiego zamysłu gwiazdorzenia. Bawię się FB" - odpowiedziała. Zdjęcia Janiny możecie zobaczyć w naszej galerii w górnej części artykułu.

"Sanatorium miłości". Janina relacjonuje wolne chwile. Małgorzata nie szczędziła pochwał

Mimo nieprzychylnych komentarzy Janina może liczyć na wsparcie Małgorzaty z "Sanatorium miłości". Panie mieszkały w jednym pokoju, a po zakończeniu przygody z programem utrzymują kontakt za pośrednictwem mediów społecznościowych. Niedawno Janina pokazała w sieci, jak odpoczywa. "Lenistwo to stan ducha. Powoduje, że nic w danej chwili nie musimy robić. Przedłuża wypoczynek, minimalizując codzienny wysiłek. Wycisza, uspakaja myśli. Lenistwo oszczędza zasoby energii, a więc jest naturalną postawą ludzi" - napisała, załączając zdjęcie, na którym buja się na hamaku. Na odzew Małgorzaty nie trzeba było długo czekać. "Janinka super, ktoś musi pracować, żeby ktoś mógł leniuchować" - skomentowała koleżanka. ZOBACZ TEŻ: "Sanatorium miłości". Skąpo odziani Ula i Andrzej wygrzewają się na wakacjach. Tylko spójrzcie na te kadry.