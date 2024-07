Nie ma chyba osoby, która nie znałaby ikonicznej melodii z czołówki "Z Archiwum X". Mroczny, pełen tajemnic i intryg serial zadebiutował na antenie Fox w 1993 roku. Od tej pory miliony osób śledziło przygody dwójki agentów FBI, zajmujących się zjawiskami paranormalnymi. W 1996 roku w telewizji wyemitowano odcinek o tytule "Dom". Już wtedy wiele osób uznało, że przedstawiona w nim historia była zbyt mroczna, a sceny, które mieli okazję obejrzeć wierni fani zbyt brutalne. Co było w kultowym epizodzie czwartego sezonu? Jeśli chcecie zobaczyć, jak teraz wyglądają gwiazdy serialu, zajrzyjcie do galerii na górze strony!

Twórcy "Z Archiwum X" odpięli wrotki i się zaczęło. Ten odcinek fani pamiętają do tej pory

"Dom" wywołał w widzach mnóstwo mieszanych emocji. Sytuacja była na tyle poważna, że szefostwo stacji zdecydowało się na emisję odcinka tylko jeden raz. Później kontrowersyjny epizod nie był pokazywany przez kolejne trzy lata. Co tak wstrząsnęło widzami? Poniższy opis będzie zawierał spojlery, więc jeśli chcecie ich uniknąć, to omińcie ten konkretny fragment.

W miasteczku "Home" dochodzi do bardzo nietypowej sytuacji. Kobieta rodzi zdeformowane dziecko, które na oczach widzów zostaje żywcem pochowane przez trzech równie zdeformowanych mężczyzn. W kontrowersyjnym epizodzie jest wiele brutalnych scen. Kiedy stacja zdecydowała się jakiś czas później na ponowną emisję "Domu", w telewizji widniało ostrzeżenie "Tylko w Halloween jesteśmy w stanie odważyć się, by pokazać odcinek tak kontrowersyjny, że został zakazany w telewizji na trzy lata. Uznajcie to za ostrzeżenie" - relacjonuje "Collider". Okazuje się, że głośny epizod "Z Archiwum X" był oparty na faktach.

"Z Archiwum X". Gdzie twórcy "Domu" szukali inspiracji?

Zdeformowanych braci scenarzyści wzorowali na rodzinie Wardów, której historię opisał film dokumentalny "Brother's Keeper" z 1992 roku. O mężczyznach zrobiło się głośno po morderstwie jednego z nich. Zbrodni miano dokonać na rodzinnej farmie. Według twórców epizodu scenariusz nie odbiegał niczym od ówczesnych horrorów. Decyzja o wstrzymaniu emisji była dla nich wyjątkowo niezrozumiała. A wy widzieliście "Dom"? Dajcie znać w sondażu na końcu artykułu.