Takiej wiadomości się nie spodziewaliśmy. 6 lipca podczas sobotniego odcinka "Dzień dobry TVN" stacja podzieliła się zaskakującymi wieściami. Do grona pracowników TVN-u dołącza Joanna Koroniewska. W jakiej roli będzie można obejrzeć aktorkę? Koroniewska została prowadzącą nowego reality show poświęconego remontom.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak ocenia zachowanie synowej

Joanna Koroniewska prowadzącą nowego programu TVN

Joanna Koroniewska pojawiła się w studiu TVN-owskiej śniadaniówki, aby sama mogła podzielić się radosnymi wieściami. Jak wyjawiła aktorka, program, który poprowadzi, jest nowością w polskiej telewizji i nazywa się "Zróbmy sobie dom". Koroniewska zaznaczyła, że czuje, iż produkcja będzie hitem. Wszystko ze względu na nastawienie Polaków do remontów. - Kochamy remonty, kocham kłócić się o remonty, kochamy myśleć, że znamy się lepiej od tych wszystkich, którzy się nad tym znają - skomentowała. Nowa gwiazda TVN-u przyznała, że pasja do przerabiania domów jest w niej od zawsze, chociaż nigdy o tym za dużo nie mówiła. Podkreśliła też, że bardzo zależało jej na prowadzeniu nowego show, mimo że nie było to łatwo.

Kiedy przyszłam na casting, domawiałam wielu innych projektów i walczyłam parę razy o to, żeby spotkać się z państwem

- zwróciła się do widzów. Kadr z Joanną Koroniewską ogłaszającą swoją nową rolę w "Dzień dobry TVN", znajdziecie w galerii na górze strony.

"Zróbmy sobie dom" - na czym polega nowy program TVN?

Jak możemy przeczytać na stronie "Dzień dobry TVN", uczestnikami formatu są pary, które same stoją przed wyzwaniem samodzielnego zaprojektowania i wyremontowania domu. Nagrodą jest własne lokum warte ponad milion złotych, ale aby je zdobyć, pary muszą nauczyć się ze sobą współpracować. O to, do kogo powędruje wygrana, zadecydują jurorzy, a także widzowie. Finał programu odbywa się na żywo. Więcej szczegółów poza nazwiskiem prowadzącej, jak na razie nie podano. O tym, że stacja pracuje nad programem "Zróbmy sobie dom", press.pl informował już w maju. Z informacji serwisu wynika jednak, że na emisję trzeba będzie jeszcze poczekać - wstępnie miała zostać zaplanowana dopiero na wiosnę 2025 roku. TVN jak na razie nie potwierdził tej informacji.