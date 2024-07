Program "Rolnicy. Podlasie" ma dużo fanów. W formacie występują m.in. Bogdan Kubala z Borowskich Ciborów, Justyna i Łukasz Maciorowscy z Ciemnoszyj oraz Jurek Kondratiuk ze wsi Ciełuszki. Bohaterami telewizyjnego show są także Gienek i Andrzej z Plutycz. Duet ojca i syna szybko przypadł do gustu widzom. Rolnicy wykorzystali swoją popularność i założyli kanał na YouTubie, gdzie zdobyli 121 tysięcy subskrybentów. To właśnie na tej platformie Andrzej pochwalił się swoją inwestycją. Co tym razem wymyślił?

"Rolnicy. Podlasie". Andrzej uchylił rąbka tajemnicy. Taki ma plan na nową inwestycję. "To podpucha"

W jednym z ostatnich filmików Andrzej opowiedział widzom o swojej nowej inwestycji. Zdecydował się na termomodernizację domu. Odwiedził go nawet agent, który ma pomóc synowi Gienka w otrzymaniu dotacji od państwa, a także zaangażować się w budowę. Termomodernizacja będzie obejmować: wymianę źródła ogrzewania, ocieplenie ścian nieruchomości oraz instalację fotowoltaiki. Chociaż bohater programu "Rolnicy. Podlasie" wydawał się zadowolony z nowej inwestycji, to internauci nie podzielili jego entuzjazmu. W komentarzach starali się odwieść Andrzeja od tego pomysłu. "To podpucha", "Ludzie są naiwni", "Naciągacze", "To jest pułapka!" - pisali. Internauci zmartwili się także o to, że rolnik może stracić na tej inwestycji sporo pieniędzy. "Oj Andrzejku, nie tak szybko tym ocieplaniem budynku z zewnątrz, bo zapłacisz karę finansową za niszczenie kultury i zabytku przestrzennego", "Będzie jeszcze płakał" - czytamy.

Andrzej planujący termomodernizację Fot. @Gienek i Andrzej Plutycze / YouTube

"Rolnicy. Podlasie". Andrzej wyjawił prawdę o ojcu. "Nienawidzi..."

Niedawno w programie "Rolnicy. Podlasie" pokazano nowe podwórko rodziny z Plutycz. Andrzej, Gienek i Sławek zabrali się za porządki. W niektórych miejscach zalegały słoma i piasek. Podczas sprzątania Andrzej wyjawił pewną informację na temat Gienka. - Sławek lubi sprzątać, a mój ojciec nienawidzi tego sprzątania - powiedział bohater programu "Rolnicy. Podlasie". Zdjęcie podwórka słynnego duetu z Plutycz znajdziecie w galerii na górze strony.