Fani Jarka i Gosi mogą odetchnąć z ulgą. Zakochani postanowili do siebie wrócić. Jakiś czas temu media rozpisywały się o ich rozstaniu. "Próbowałam porozmawiać, ale z nim się nie da. Sam się wyprowadził, bo wołałam tylko na opłaty. Były kłótnie o pieniądze" - pisała Gosia pod jednym z postów na Facebooku. Wygląda na to, że para wyjaśniła sobie wszystkie niejasności. Na TikToku pojawiło się wideo, w którym małżeństwo podało szczegóły swojego pojednania. Okazuje się, że to Jaruś pierwszy wyciągnął rękę. Kadry z filmu znajdziecie w galerii na górze strony. Lepiej usiądźcie, zanim zobaczycie Gosię.

REKLAMA

Zobacz wideo Beata Kozidrak wróciła wspomnieniami do początków związku z byłym mężem. Wszystko przez Roksanę Węgiel i Kevina Mgleja

"Chłopaki do wzięcia". Jaruś przeprosił Gosię i znów mieszkają razem

- Kocham Gosię, no. Wiadomo, to jest ta jedyna i gdzie bym taką znalazł? Jesteśmy razem i będzie wszystko okej - mówił zadowolony. Później głos zabrała odmieniona Gosia. - Jesteśmy razem. Jarek wrócił do mnie, przeprosił mnie. Dałam mu szansę, ale daję mu warunek, że nie ma już prowadzenia się. Mieszka ze mną i mamy układać sobie życie - tłumaczyła. Fani zwrócili uwagę na metamorfozę żony Jarka. "Jak Gosia ładnie wygląda", "Ten kolor włosów jest dla niej", "Gosiu! Pięknie ci w tej fryzurze" - pisali. Wychodzi na to, że sporą rolę w powrocie odegrał przyjaciel Jarka, Tomek. To on zaopiekował się Mergnerem i postawił go na nogi.

Mieszkanie Jarusia i Gosi Fot. 'Chłopaki do wzięcia'/screenshot

"Chłopaki do wzięcia". Jarek dostał pracę. "Gosia go do tego zmusi"

Przyjaciel Jarka wyznał, że odkąd mężczyzna rozstał się z Gosią, zmagał się z ogromnymi problemami finansowymi. - Pomagałem mu, jak mogłem, bałem się ciągle, że nie będzie miał na czynsz, jedzenie - mówił. Później zdradził, że Jarek dostał pracę na pełnym etacie. - Będzie za*****czał osiem godzin dziennie. Gosia już go zmusi do tego - kontynuował. Potem zakochani otrzymali od Tomka 1000 złotych na dobry start. Mężczyzna podarował im również kaczkę, z której Jarek obiecał przyrządzić pyszny rosół. Film zakończył się soczystym buziakiem. Myślicie, że Jarek wykorzysta drugą szansę? Dajcie znać w sondażu na końcu artykułu. ZOBACZ TEŻ: "Chłopaki do wzięcia". Szczena zmienił się nie do poznania. Nowym wizerunkiem podbija TikToka