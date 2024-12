W mediach społecznościowych pojawiła się niezwykle smutna informacja. Nie żyje znana influencerka Dominique Brown. Jak przekazały zagraniczne media, kobieta zmarła w wyniki intensywnej reakcji alergicznej podczas wydarzenia. 34-latka odeszła 5 grudnia po nietypowej sytuacji w trakcie lunchu zorganizowanego przez merchandisera detalicznego w Los Angeles. Kondolencje dla bliskich Dominique napływają z całego świata.

REKLAMA

Zobacz wideo Majka Jeżowska przeżyła trudne chwile. Opowiada o śmierci byłego partnera

Nie żyje 34-letnia influencerka. Zmarła w wyniku reakcji alergicznej

Dominique Brown wraz z przyjaciółką w 2018 roku założyła Black Girl Disney. Grupa miała być odpowiedzią dla twórców Disneya na brak czarnoskórych kobiet wśród influencerów marki. 34-latkę i jej działalność w tej sferze obserwowało 20 tysięcy internautów. 5 grudnia doszło do prawdziwej tragedii. Podczas wydarzenia BoxLunch Dominique nieświadomie zjadła jedzenie, na które była uczulona, czyli orzeszki ziemne. Wiele osób stwierdziło, że pokarm miał być nieoznakowany. Co więcej, rzekomo influencerka usłyszała, że dany produkt ich nie zawiera. Ostatecznie doszło do dramatycznego zdarzenia. Przyjaciółka kobiety zabrała głos na platformie X. "Zapytała, czy w jedzeniu są orzeszki ziemne, ale wszyscy odpowiedzieli, że nie. Kiedy od razu poczuła się źle, poprosiła kogoś, żeby zawiózł ją do szpitala, wszyscy odmówili i najpierw robili jej zdjęcia. To bardzo smutne" - skomentowała.

PRZECZYTAJ TEŻ: Nie żyje popularny menedżer gwiazd. Bliscy nie mogą w to uwierzyć. Ujawniono przyczynę śmierci

34-letnia influencerka została pożegnana w mediach społecznościowych

Organizacja BoxLunch również zabrała głos w sprawie tragicznego wydarzenia. Przekazała komentarz dla portalu US Weekly. "Jesteśmy zdruzgotani odejściem Dominique Brown, ukochanej członkini kolektywu BoxLunch, która doznała nagłego wypadku medycznego podczas imprezy organizowanej w czwartek w Los Angeles. Nasze serca kierują się do jej rodziny i przyjaciół, a my zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby wesprzeć ich (...) w tym bolesnym czasie" - czytamy. W mediach społecznościowych wypowiedział się również brat Dominique. Skierował do fanów influencerki wzruszające słowa. "Chciałem poświęcić chwilę, aby podziękować jej rodzinie z mediów społecznościowych za okazanie jej tyle miłości i światła. Disney sprawił jej radość, ale niezrównane było, że znalazła społeczność, która kochała ją i Disneya tak samo jak ona. (...) Dziękuję szczerze z całego serca" - napisał na Instagramie. ZOBACZ TEŻ: Gwiazda "Mam talent!" nie żyje. Okoliczności śmierci 38-latki są przerażające