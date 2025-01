Leslie Charleson wielu fanów pokochało za rolę Moniki Quartermaine w "Szpital miejski". Gwiazda była najdłużej grającą w operze mydlanej osobą, gdyż dołączyła do obsady serialu w 1977 roku. Leslie Charleson za swoją pracę była wielokrotnie doceniana. Gwiazda aż czterokrotnie została nominowana do nagrody Daytime Emmy.

Zmarła Leslie Charleson. Informację o śmierci gwiazdy przekazał producent "Szpitala miejskiego"

Leslie Charleson odeszła w wieku 79 lat. Informację o śmierci aktorki przekazał producent wykonawczy "Szpitala miejskiego", Frank Valentini. Oświadczenie informujące o odejściu gwiazdy mężczyzna umieścił 12 stycznia 2025 roku na oficjalnym profilu serialu w mediach społecznościowych. - Z ciężkim sercem informuję o śmierci mojej drogiej przyjaciółki i koleżanki, Leslie Charleson. (...) Aktorka była ukochaną członkinią całej obsady. Będzie mi brakowało naszych codziennych pogawędek, jej błyskotliwego dowcipu i niesamowitej obecności na planie. W imieniu całej obsady "Szpitala miejskiego" składam wyrazy współczucia jej bliskim w tym trudnym czasie - napisał Frank Valentini.na instagramowym profilu serialu.

Kariera Leslie Charleson. Gwiazda stała się symbolem walki z chorobą

Leslie Charleson rozpoczęła karierę aktorską już jako dziecko. Na małym ekranie zadebiutowała w 1964 roku w serialu "A Flame in the Wind", po czym występowała w takich produkcjach, jak "As the World Turns" oraz "Love Is a Many Splendored Thing". W 1977 roku rozpoczęła pracę na planie "Szpitala miejskiego", gdzie wcieliła się najbardziej przełomową w jej karierze rolę - Moniki Quartermaine. Ze względu na pogarszający się stan zdrowia, gwiazda w ostatnich latach pojawiała się w produkcji coraz rzadziej. Leslie Charleson od 1994 roku zmagała się z rakiem piersi, a jej doświadczenia w walce z chorobą znalazły odzwierciedlenie w wątku jej serialowej bohaterki. W trakcie udzielnych wywiadów aktora podkreślała, że było to dla niej niezwykle satysfakcjonującym, lecz trudnym wyzwaniem.