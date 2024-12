Amanda Bynes przed laty była jedną z największych nastoletnich gwiazd kanału Nickelodeon. Życie w blasku fleszy i ogromny ciężar popularności, jaki spadł na nią w bardzo młodym wieku, znacząco odbił się na jej kondycji psychicznej. U aktorki z popularnego serialu "Siostrzyczki" zdiagnozowano schizofrenię i chorobę afektywną dwubiegunową. W 2023 roku trafiła na kilka tygodni do zamkniętego ośrodka psychiatrycznego. Wygląda na to, że celebrytka powoli wraca na prostą. W sieci właśnie pojawiły się jej najnowsze zdjęcia.

REKLAMA

Zobacz wideo Jessica Ziółek o presji wyglądu, kiedy się jest kobietą piłkarza. "Lepiej jest się pochwalić kimś, kto dobrze wygląda, a nie jest zaniedbany"

Amanda Bynes wraca na prostą. Celebrytka wzięła się za projektowanie

Amanda Bynes rzadko pojawia się w przestrzeni publicznej, ale tym razem zrobiła wyjątek. Celebrytka współorganizowała wystawę sztuki wraz z cenionym projektantem mody Austinem Babbitem, znanym jako Asspizza. Bynes jest absolwentką Fashion Instute of Design and Merchandising i jest licencjonowaną projektantką. Miała okazję zaprojektować własne ubrania. Na wydarzenie wybrała odważny czarny top ukazujący dekolt, zapisany jedynie na haftki, który założyła do czarnych skórzanych spodni. Na imprezie pojawiła się m.in. młodsza siostra Miley Cyrus, Noah. Bynes ostatnio bardzo o siebie dba i utrzymuje, że pozostaje czysta i trzeźwa.

ZOBACZ TEŻ: Cichopek gorzko podsumowała małżeństwo z Hakielem. Jednego nie może sobie darować

Amanda Bynes i Britney Spears mają ze sobą wiele wspólnego. Obie były objęte kuratelą

Niedawno Bynes poinformowała, że zaczęła dbać o swoje ciało i zdrowie. Nie tylko lepiej się odżywia, ale także regularnie ćwiczy. Wspominała, że w przeszłości zmagała się z zaburzeniami odżywiania i nadużywała leki, aby w szybkim czasie schudnąć. To właśnie wtedy rozpoczęły się jej poważne kłopoty, które spowodowały, że zrezygnowała z kariery. Bynes, podobnie jak dorastająca w brutalnych realiach show-biznesu Britney Spears, w związku z problemami psychicznymi także została objęta prawną kuratelą nadzorowaną przez jej rodziców. Trwało do dziewięć lat. W 2022 roku została z niej zwolniona.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli przeżywasz trudności, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych: Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym: 800-70-2222; Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111; Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych: 116 123

Pod tym linkiem znajdziesz więcej informacji, jak pomóc sobie lub innym, oraz kontakty do organizacji pomagających osobom w kryzysie i ich bliskim. Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.