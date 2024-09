Znany model i influencer w ubraniach polskiej marki. Jest stylowo i nowocześnie

Festiwal Filmowy w Wenecji to jedno z najważniejszych wydarzeń dla przemysłu kinowego. W tym roku widzowie mogli zobaczyć m.in. drugą część kultowego "Beetlejuice" z Winoną Ryder i Jenną Ortegą. Dużo emocji wzbudziła także produkcja "Wolf", gdzie w rolach głównych wystąpili Brad Pitt i jego przyjaciel George Clooney. Przy okazji promocji filmu "Maria", który opowiada o życiu śpiewaczki operowej Marii Callas, w Wenecji pojawiła się także dawno niewidziana Angelina Jolie. Premiery filmowe to jedno, jednak nie ma wątpliwości, że równie ważnym elementem każdego festiwalu jest czerwony dywan i królujące na nim stylizacje gwiazd. W tym roku Wenecja jak zwykle nie zawiodła, a swoją chwilę dla fotoreporterów miała nawet polska marka.

Zeus Legend podczas Festiwalu Filmowego w Wenecji

Chodzi konkretnie o Pako Lorente. To ekskluzywna marka specjalizująca się w jakościowej odzieży dla mężczyzn. Jej wizytówką są różnorodne fasony, ciekawe kolory oraz dbałość o szczegóły. Jeszcze do niedawna w kolekcjach Pako Lorente dominowały garnitury. Marka jednak otwiera się na nowe i coraz częściej sięga po styl casualowy, który doskonale wpisuje się w aktualne trendy. Na czerwonym dywanie stylizację od Pako Lorente zaprezentował Zeus Legend. To model i influencer, którego na samym Instagramie obserwuje ponad 2 mln osób. Czerwony dywan to jednak nie wszystko. Legend wziął bowiem udział także w ekskluzywnym edytorialu, w którym zaprezentował produkty z najnowszej, jesiennej kolekcji marki Pako Lorente.

Nowoczesna klasyka od Pako Lorente

Wybór Zeusa Legenda wydaje się w tym wypadku strzałem w dziesiątkę. Trudno wyobrazić sobie lepszą wizytówkę marki. Edytorial, w którym możemy zobaczyć influencera, to eklektyczna mieszanka klasyki z odrobiną nowoczesności. Nie zabrakło tu, chociażby niezwykle modnego w tym sezonie sztruksu, który świetnie stylizuje się zarówno casualowo, jak i elegancko. Uwagę zwracają także nietypowe połączenia, np. koszulek polo z marynarkami. Wróżymy, że to trend, który bardzo szybko trafi na salony. Jest stylowy, podkreśla elegancję oraz nowoczesność, czyli dokładnie to, co ma do przekazania marka Pako Lorente.

Pako Lorente znów zaskakuje

Festiwal Filmowy w Wenecji to nie pierwsza prestiżowa impreza, na której zobaczyć mogliśmy propozycje Pako Lorente. Marka znana jest z ciekawych akcji marketingowych, które przyciągają klientów zainteresowanych ekskluzywną modą. W przeszłości firma była partnerem m.in. showroomu ubierającego gwiazdy na czerwony dywan podczas Festiwalu Filmowego w Cannes. Kolekcja Pako Lorente obecna była także w trakcie Fashion Weeku w Dubaju, gdzie zaprezentowano kolekcje garniturów. Od jakiegoś czasu marka współpracuje również z Corporate Connections, czyli międzynarodową organizacją biznesową, która działa aż w 28 krajach.

Nie ma wątpliwości, że współpraca z Zeusem Legendem na długo nie pozwoli zapomnieć o Pako Lorente. Tym bardziej z niecierpliwością czekamy na to, czym w przyszłości zaskoczy nas polska marka.

