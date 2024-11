Przejście Wojciecha Szczęsnego do FC Barcelony wciąż elektryzuje media na całym świecie. Choć bramkarz wciąż czeka na swój pierwszy występ w nowej drużynie, regularnie pojawia się w materiałach prasowych katalońskiego klubu. Teraz w sieci pojawiło nagranie ze sportowcem w roli głównej, które stało się prawdziwym hitem!

REKLAMA

Zobacz wideo Wojciech Szczęsny nie ma lekko?

Wojciech Szczęsny nie chce już być bramkarzem? "Mam okropną robotę"

W mediach społecznościowych FC Barcelony regularnie pojawiają się materiały, dzięki którym fani klubu piłkarskiego mają szansę bliżej i z nieco innej strony poznać jego zawodników. W takiej formie mieliśmy szansę obejrzeć także Wojciecha Szczęsnego, który niedawno udzielił wywiadu w ramach jednej z akcji PR-owych klubu.

Podczas rozmowy dziennikarka zadawała bramkarzowi pytania z serii "Nigdy, przenigdy". W pewnym momencie padło pytanie o to, czy kiedykolwiek miał ochotę spróbować swoich sił na innej pozycji. Odpowiedź Szczęsnego była stanowcza. - Chciałem. Nadal chcę! - odparł z werwą. Następnie uzasadnił swoje zdanie. - Uważam, że mam okropną robotę. Zawsze chciałem być napastnikiem, nadal chcę nim być. Nadal wierzę, że mogę to zrobić. Przybyłem do Barcelony, bo tu bardzo dobrze szkolą młodzież, więc może nauczą mnie grać na ataku. Mogę też uczyć się od Roberta Lewandowskiego. W mojej głowie jestem napastnikiem. Kiedy zdałem sobie sprawę, że będę bramkarzem? Kiedy zdałem sobie sprawę, jak złym jestem napastnikiem - rozwinął Szczęsny. Wyznanie wyraźnie rozbawiło dziennikarkę, która przysłuchiwała się odpowiedzi bramkarza. Nagranie trafiło do sieci i przypadło do gustu fanom piłki nożnej. Całość rozmowy można zobaczyć na oficjalnym kanale FC Barcelony. Podczas rozmowy sportowiec zdobył się na jeszcze jedno wyznanie. Ujawnił, że wstydzi się tatuażu, który ma w mało widocznym miejscu.

Wojciech Szczęsny gwiazdą w sieci. Zachwycił poczuciem humoru

Błyskotliwą wypowiedź Wojciecha Szczęsnego docenili także internauci. Pod wywiadem z nowym członkiem klubu zaroiło się od pozytywnych komentarzy. Doceniono zwłaszcza poczucie humoru bramkarza. "Jaki on zabawny! Jego poczucie humoru jest niesamowite", "On jest najlepszy!" - czytamy. Część z komentujących domaga się natomiast wyczekiwanego debiutu Szczęsnego. "Chcę go zobaczyć w grze jak najszybciej!", "Weźcie go w końcu na mecz" - pisali zniecierpliwieni fani.