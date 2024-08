W Marii Andrejczyk wielu pokłada nadzieje. Wzięcie udziału w zawodach takiego kalibru jak igrzyska olimpijskie, nie jest dla sportsmenki niczym nowym. Już jako 20-latka startowała w pierwszym tego typu turnieju. Obecnie znów jest na językach fanów lekkoatletyki. Z jej Instagrama możemy dowiedzieć się nie tylko o postępach w karierze, ale też o tym, w jakich warunkach spędza czas wolny i się relaksuje.

Maria Andrejczyk i jej dom. Ściana w salonie potrafi przenieść do innego wymiaru

Na jednym z postów sportsmenki możemy dostrzec fragment salonu, w którym uwielbia spędzać czas. Dominują w nim jasne kolory z elementami szarości - kanapa, jak i fotele są w kolorze szarym. Do tego brązowy stolik, szare, pasujące zasłony i zieleń w postaci kwiatów. Całość wspaniale wygląda przy beżowym dywanie, ale to nie on jest oczywiście głównym punktem salonu. Najbardziej uwagę przykuwa fototapeta przedstawiająca drzewa, charakterystyczne dla górskiej okolicy. Podoba wam się taki pomysł? W zimowe wieczory sporstmenka korzysta zapewne z kominka, który znajduje się po drugiej stronie salonu. Widać go na kilku kadrach w jej social mediach. Zdjęcia z domu Andrejczyk znajdziecie w galerii.

Maria Andrejczyk lubi biały marmur. Spójrzcie tylko na tę stylową łazienkę i kuchnię

Co możemy jeszcze zauważyć w domu sportsmenki? Z pewnością jej zamiłowanie do marmuru. Widać wykończenie w tym stylu w łazience, a także złotą armaturę. W kuchni z kolei jest nieco ciemniej. Główną rolę odgrywa tu ciemnoszara zabudowa, drewniany stół i pasujące do tego krzesła. Widzimy ponadto nowoczesne sprzęty kuchenne. Całość dopełniają rośliny ustawione na półkach. To w tym miejscu Maria Andrejczyk przyrządza zdrowe posiłki. Jeśli pogoda sprzyja, lubi je także konsumować na balkonie, który sobie świetnie zagospodarowała. Ma tam ustawiony wygodny, bujany fotel. W jej domu znajdziemy również kilka luster. Jedno z nich, prostokątne, znajduje się od razu przy samym wejściu. Po części przykryte jest kolorową trawą. Pod samym lustrem można zauważyć minimalistyczny, czarny stolik z dużą świecą, której zapach wita już po przekroczeniu progu drzwi.