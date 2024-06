27-letnia biathlonistka zdecydowała, by pochwalić się fanom ważną wiadomością - 8 czerwca zawodniczka wyszła za mąż! Ingrid Landmark Tandrevold z tej okazji opublikowała kilka ujęć z tego niezwykle ważnego dnia, w którym poślubiła ukochanego Trygve'a Bendixena Markseta. Uwagę przykuły przede wszystkim jej buty, które zdecydowanie nie wyglądały jak typowe obuwie panny młodej.

REKLAMA

Zobacz wideo Najdziwniejsze zachcianki wymyślone przez państwa młodych

Znana sportowczyni pokazała zdjęcia ze ślubu. Te buty was zaskoczą

Ślub to dla wielu kobiet najważniejszy dzień w życiu. Nic więc dziwnego, że przygotowania do niego trwają miesiącami, a wybór sukni czy butów jest często niezwykle długim procesem. W przypadku Ingrid Landmark Tandrevold mogło być bardzo ciekawie, patrząc na to, na jakie obuwie się zdecydowała. Nie spodziewajcie się jednak szpilek czy obcasów. Biathlonistka najwyraźniej ceni sobie wygodę bardziej niż przyjęte standardy ślubne. Sportowczyni pojawiła się na ślubie w sportowych butach, których podeszwa była bardzo oryginalna. Wyróżniającym się elementem jej stroju był również niezwykle długi welon, który sięgał do ziemi.

Ingrid Landmark Tandrevold to utytułowana biathlonistka. Nagrywa też na YouTube

Norweżka skończy w tym roku 28 lat. W zawodowym biathlonie zadebiutowała w 2015 roku. Ma na swoim koncie cztery złote medale mistrzostw świata. W sezonie 2023/2024 zajęła trzecie miejsce w Pucharze Świata. Co ciekawe, oprócz sportu, Tandervold postanowiła zająć się działaniem w mediach społecznościowych. Nie próżnuje również na YouTube. Jak informuje na profilu na Instagramie, gdzie obserwuje ją niemal 150 tysięcy osób, w każdy poniedziałek na jej kanale pojawiają się nowe filmiki. Są to głównie vlogi, w których skupia się zarówno na sporcie, jak i lifestyle'u. Na ten moment zebrała prawie 25 tysięcy subskrybentów i cały czas skupia się na regularności w dodawaniu filmów. Jeśli chodzi o Instagram, jej treści skupiają się wokół biathlonu, choć co jakiś czas pojawią się wstawki z życia prywatnego sportowczyni - niedawno pojawiła się na koncercie Taylor Swift. Zobaczcie, jak biathlonistka bawiła się na występie piosenkarki, którą okrzyknięto Człowiekiem Roku "The Times" 2023. Wejdźcie w naszą galerię na górze strony.