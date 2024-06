Miłośnikom lekkoatletyki nie trzeba przedstawiać Natalii Kaczmarek i Konrada Bukowieckiego. Sportowi laicy powinni natomiast wiedzieć, że to utalentowani polscy lekkoatleci - biegaczka oraz kulomiot i młociarz, którzy w życiu prywatnym tworzą parę. Sportowcy już niedługo będą walczyć o medale na igrzyskach olimpijskich. Niedługo później czeka ich kolejne przełomowe wydarzenie. We wrześniu zakochani staną bowiem na ślubnym kobiercu.

Ślub polskich gwiazd sportu. Staną przed ołtarzem zaraz po igrzyskach. "Nie mamy obrączek"

Pod koniec lipca rozpoczną się igrzyska olimpijskie w Paryżu. Wielu sportowców przygotowuje się do tego wydarzenie przez całą sportową karierę, której zwieńczeniem może być właśnie medal olimpijski. W walce o trofea w swoich dyscyplinach będą liczyć się także Natalia Kaczmarek i Konrad Bukowiecki. Biegaczka ma już zapewniony występ na igrzyskach, jej ukochany będzie musiał jeszcze zawalczyć o olimpijską kwalifikację. Lekkoatleci przygotowują się jednak nie tylko do olimpiady. Już we wrześniu staną bowiem przed ołtarzem. Zakochani zadbali jednak, aby ślubne przygotowanie nie spędzały im snu z powiek przed największą sportową imprezą. Przyszła panna młoda zdradziła, że niemal wszystko jest już gotowe.

Suknię ślubną już mam. Nie mamy obrączek, ale większość spraw jest gotowych, dlatego w ogóle się nie martwię

- wyznała w rozmowie z "Faktem" sportsmenka.

Natalia Kaczmarek i Konrad Bukowiecki poznali się obozie w RPA. Łączy ich nie tylko sport

Natalia Kaczmarek i Konrad Bukowiecki poznali się podczas obozu lekkoatletycznego w 2018 roku. Zakochanym bardzo często zdarza się wspólnie wyjeżdżać "służbowo". "To jest dla nas taki plus, że w tym roku byliśmy właściwie na wszystkich zgrupowaniach razem. Tak naprawdę można powiedzieć, że zabieramy ten dom ze sobą" - mówili w "Dzień dobry TVN". W 2023 roku para zaręczyła się i od tamtej pory przygotowuje się do ślubu. "Powiedziała TAK" - poinformował w mediach społecznościowych szczęśliwy Bukowiecki. Lekkoatletów łączy nie tylko sportowa pasja. Oboje są także zawodowymi żołnierzami.