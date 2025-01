Skolim, a tak naprawdę Konrad Skolimowski, w mgnienia oku stał się jedną z największych gwiazd w kraju. Piosenkarz zyskał sławę dzięki takim utworom jak "Wyglądasz idealnie", "WEJDE WYJDE" oraz "Temperatura", które w sieci cieszą się niegasnącą popularnością. Od dłuższego czasu wokalista koncertuje i nie zapowiada się, by miał zakończyć trasę. Skolim zaskoczył decyzją - już niedługo wystąpi przed emerytami w domu seniora.

Skolim gwiazdą w domu seniora. Piosenkarz zagra walentynkowy koncert

Skolim, który sam o sobie mówi "król latino", nie zwalnia tempa. Piosenkarz był już freak fighterem, a także ma na koncie aktorskie epizody. Zdaje się jednak, że muzyka jest dla niego najważniejsza. Gwiazdor disco polo jest niezwykle zdeterminowany - w ciągu miesiąca potrafi zagrać aż kilkadziesiąt koncertów! Już niedługo zobaczymy go w wyjątkowym miejscu. Jak się bowiem okazuje, Skolim w Walentynki pojawi się w Domu Seniora "Przystań pod Klonami" w Piasecznie, gdzie wystąpi przed emerytami. Informacją podzielono się na TikToku placówki. "Udało mi się zorganizować walentynkowy koncert Skolima. Przyjedzie do nas!" - przekazano na nagraniu. Na filmiku widzimy reakcję mieszkańców "Przystani pod Klonami". Byli zachwyceni i można wywnioskować, że cieszą się z nadchodzącego występu.

Tak internauci zareagowali na koncert Skolima w domu seniora

Filmik szybko zyskał popularność na TikToku. Internauci postanowili skomentować nadchodzący występ "króla latino". Większość pozytywnie odbierała decyzję Skolima o koncercie dla seniorów. "Liczy się to, że seniorzy się cieszą, a Skolim się zgodził, szacun. Im się tez coś należy od życia", "Ale zadowoleni seniorzy", "Superreakcja ludzi", "Może i śmieszne to dla ludzi, ale dla nich to chociaż trochę radości w tej szarej codziennej starości", "Dobry człowiek, szanujący każdego, to się nie dziwię" - czytamy w komentarzach. Inni zarzucali Skolimowi, że wszystko zrobi dla pieniędzy i rozgłosu. "Zagra wszędzie, byleby kasę wziąć", "Wiadomo, że pod reklamę" - oceniali.