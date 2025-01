26 stycznia odbył się już 33. finał WOŚP. Wokół tegorocznego wydarzenia narosło bardzo dużo napięć m.in. ze względu na akcję Telewizji Republika nawołującej, aby nie wspierać organizacji Jerzego Owsiaka. Wiele osób przyjęło tę narrację i w mediach społecznościowych oficjalnie przeciwstawiało się działaniom WOŚP. Sporo wskazuje na to, że wśród nich może znajdować się również Danuta Martyniuk. Kilkanaście godzin po tegorocznym finale żona Zenka Martyniuka udostępniła post jednego z fanpage'y, który pisze o Marku Kotańskim, porównując go do "milionera w czerwonych spodniach".

Danuta Martyniuk nie wspiera WOŚP?

Marek Kotański to zmarły w 2002 roku terapeuta, który pomagał m.in. ludziom uzależnionym czy w kryzysie bezdomności. Był założycielem Monaru, stowarzyszenia pomagającego osobom w trudnej sytuacji. Danuta Martyniuk na facebookowym profilu udostępniła post z fanpage'a o nazwie "Ocalić życie", który pisze właśnie o Kotańskim. Choć nie pada w nim nazwisko Jerzego Owsiaka, nietrudno się domyślić, że twórca postu właśnie do niego się odwołuje.

Marek Kotański - pomagał biednym i uzależnionym, bezdomnym i narkomanom, nie biorąc za to żadnych pieniędzy. Był przeciwieństwem milionera w czerwonych spodniach

- czytamy. "Nie zajmował się politycznymi wojenkami i zbijaniem majątku, a każdy grosz przeznaczał na pomaganie. Nie robił z siebie celebryty" - brzmi dalsza część postu. [...] Dziś bardzo brakuje kogoś takiego jak 'Kotan' skromnego bezinteresownego i z wielkim sercem" - przekazano.

Burza pod postem Danuty Martyniuk

Wpis Danuty Martyniuk wywołał bardzo skrajne emocje. Część osób poparło żonę muzyka disco polo, inni jednak zwrócili jej uwagę, że Jerzy Owsiak i Marek Kotański zajmowali się pomocą zupełnie innym grupom ludzi, a szef WOŚP zbiera fundusze głównie na leczenie chorych dzieci. W komentarzach doszło również do sporych sprzeczek między internautami. "Czy zdaje sobie pani sprawę, ile istnień ludzkich zawdzięcza życie WOŚP? Czy jest pani księgową w tej fundacji, że wyraża pani taką opinię?", "Jak wielu osobom pomógł Marek Kotański (zacny człowiek - tu nie ma żadnej polemiki), a o ile więcej osób uzyskało pomoc dzięki Jurkowi Owsiakowi?", "Widać, że nie był pan nigdy w szpitalu i nie widział tego całego sprzętu zakupionego przez WOŚP" - możemy przeczytać.