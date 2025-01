27 stycznia tego roku wypada 80. rocznica wyzwolenia obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. Na ten dzień zaplanowano uroczystość odbywającą się w Oświęcimiu, w której udział biorą ocaleni więźniowie, działacze historyczni, a także politycy i przedstawiciele państw. Tę ważną datę upamiętniła na Instagramie również Anna Korcz. Aktorka opublikowała niezwykle poruszające zdjęcie i zwróciła się z ważnym apelem.

Anna Korcz apeluje w 80. rocznicę wyzwolenia Auschwitz

Anna Korcz na Instagramie zamieściła zdjęcie przedstawiające ofiary drugiej wojny światowej. Do wstrząsającego historycznego kadru dodała także kilka słów od siebie. "Nie wolno bawić się ludzkim życiem! Wszyscy o nazistowskich zapędach zapamiętajcie to zdjęcie" - napisała aktorka. Wpis Anny Korcz wywołał ogromne poruszenie wśród jej obserwatorów, którzy zgodzili się z przesłaniem. Część z nich dodała także, iż wiele osób zapomina już o tragedii, która wydarzyła się nie tak dawno. "Serce pęka na ten widok. Jak tak można. Nigdy więcej wojny", "Ludzie ludziom zgotowali taki los", "Wielu nie pamięta tego, co zrobiono ich przodkom" - czytamy.

Król Karol III bierze udział w uroczystościach z okazji wyzwolenia Auschwitz

27 stycznia z okazji obchodów 80-lecia wyzwolenia Auschwitz do Polski przyjechało wielu przedstawicieli innych państw, m.in. Wołodymyr Zełenski, Olaf Scholz, Emmanuel i Brigitte Macronowie, a także król Karol III. To pierwsza wizyta brytyjskiego monarchy w naszym kraju, odkąd w 2022 roku objął tron. Przed przyjazdem do Oświęcimia król Karol III odwiedził również Kraków. Monarcha udał się do Centrum Społeczności Żydowskiej na Kazimierzu. - W świecie, który doświadczył Holokaustu, takie projekty jak to centrum przywracają wiarę w ludzkość - powiedział król w przemówieniu, cytowany przez Polskie Radio.

Eksperci podkreślają, że wizyta w Polsce ma dla Karola III bardzo osobisty wymiar. - Ta wizyta ma duże znaczenie dlatego, że król nie jest osobą, która jeździ na każdą ważniejszą imprezę w Europie. Jeżeli pojawia się w Polsce, to znaczy, że jest to ważne równie dla niego, ale także dla Wielkiej Brytanii - przekazała Plejadzie ekspertka ds. brytyjskiej monarchii Wioletta Wilk-Turska.