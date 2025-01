33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zbliża się wielkimi krokami. Założycielem fundacji jest Jerzy Owsiak, który mierzy się z przykrymi komentarzami ze strony internautów i nie tylko. Głośno było m.in. o akcji "Nie daję na Owsiaka, wspieram Republikę". Na zlecenie fundacji Basta Instytut Monitorowania Mediów przeprowadził analizę prawicowych stacji i ich retoryki na temat lidera Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wyniki są jednoznaczne.

Raport o Jerzym Owsiaku przeraża. "Filantrop za cudze"

Instytut Monitorowania Mediów przeanalizował przekazy medialne stacji TV Republika i wPolsce24 od 1 do 12 stycznia 2025 roku. Sprawdzono 218 publikacji dotyczących Jerzego Owsiaka i fundacji. Aż 89 proc. przeanalizowanych treści miało charakter jednoznacznie negatywny. Stacja wPolsce24 odpowiadała za 83 proc. wszystkich publikacji. Przekazy dotarły aż do 13 milionów odbiorców. W analizowanych treściach wykorzystywano negatywnie nacechowane słownictwo. Używano m.in. określeń: "filantrop za cudze", "przykład cynizmu", "święty III RP", "sprawny manipulator posługujący się emocjonalnym szantażem" oraz "polityk bez formalnej przynależności". W treściach pojawiały się także wątki obejmujące: "podważanie transparentności finansów WOŚP", "polityczne zaangażowanie WOŚP" oraz "dyskredytację osobistą".

Mocne słowa prezesa fundacji Basta. "Chcą zniszczyć Jurka Owsiaka"

Prezes fundacji Basta, aktywista Bart Staszewski, skomentował wyniki analizy. "Raport medialny, który zleciliśmy jako fundacja, ujawnia, że chcą zniszczyć Jurka Owsiaka lub przynajmniej podważyć zaufanie do WOŚP. Myślę, że propaganda nienawiści też po prostu się opłaca prawicowym telewizjom, które w tym samym czasie przypominają o zbiórkach, które organizują na wyposażenie studia. To zatrważające, że Państwo i jego instytucje pokazuje słabość i bezsilność wobec zorganizowanej kampanii nienawiści wymierzonej w Jurka Owsiaka. Telewizja Republika, która kończy to, co zaczęła TVP" - czytamy na stronie fundacji Basta.

