Majka Jeżowska w ostatnim czasie ponownie jest na ustach wszystkich. W dużej mierze przyczynił się do tego udział wokalistki w "Tańcu z gwiazdami" jesienią ubiegłego roku. Program przysporzył jej ogromną rzeszę nowych fanów, a wokalistka "wytańczyła" bardzo wysokie czwarte miejsce. Majka Jeżowska udzieliła właśnie wywiadu "Vivie!", który połączono z okładkową sesją. Pod zdjęciem promującym nowe wydanie magazynu gwiazda wdała się w dość nieprzyjemną wymianę zdań z jedną z internautek.

Majka Jeżowska krytykowana za nadmiar Photoshopa. Odpowiedziała

Na okładkowym zdjęciu wykonanym przez Izę Grzybowską Majka Jeżowska pozuje ubrana w puchatą kurtkę i złote szpilki. Pozując na kanapie, wokalistka wyeksponowała odkryte nogi. "Kipi energią. I ma ciało bogini - jak przystało na… Miss Nóg" - możemy przeczytać w opisie, który "Viva!" opublikowała na Instagramie. Rozmowa z Majką Jeżowską reklamowana jest z kolei tytułem "Nigdy nie jest za późno" nawiązującym do jej wypowiedzi. - Nigdy nie jest za późno, żeby dowiedzieć się, kim jesteś i na co cię stać - przekazała Jeżowska.

Choć większość osób w komentarzach bardzo chwaliła okładkę i stylizację Jeżowskiej, nie wszyscy podzielili zachwyty. Sporo polubień zebrała opinia jednej z internautek, która stwierdziła, że "na pewno nie jest za późno na Photoshop". "Uwielbiam panią Majkę i w sumie każdy może robić sobie ze zdjęciami, co chce" - zaczęła wypowiedź. "Ale jak mowa jest o wieku i o tym jak, z********e być kobietą po 60. (bo patrząc na nią, ja w to wierzę), to niech idzie za tym choć minimum prawdy w zdjęciach okładkowych" - dodała.

Na komentarz bardzo szybko zareagowała sama Jeżowska. Zarzucającej nadmierny retusz internautce zasugerowała, aby ta przyszła na jej koncert. "Wtedy pani uwierzy" - odparła wokalistka.

Nie jest tajemnicą, że wszystkie okładki magazynów dokonują retuszu, ale w tym wypadku było go bardzo mało

- dodała.

Monika Olejnik również reagowała na zaczepki o retusz

Nie tak dawno z podobnym zarzutem o zbyt mocną przeróbkę okładkowego zdjęcia spotkała się Monika Olejnik. Sprawa dotyczyła fotografii, które ukazały się na łamach "Elle". Dziennikarka postanowiła jednak nie odpisywać na pojedyncze komentarze, a do sprawy odnieść się zbiorowo. Jak podkreśliła, krytyczne słowa nie robią na niej wrażenia. "Przyjaciółki, przyjaciele i znajomi, których opinie szanuję, doceniają słowa i zdjęcia - a to dla mnie ważniejsze od hejtu. Szkoda mi czasu na komentowanie słów osób, których nie znam, nawet jak są podpisane" - przekazała.

