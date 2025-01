Nie da się ukryć, że Justyna Żyła zabłysnęła w mediach dzięki byłemu mężowi. Celebrytka wielokrotnie uderzała w Piotra Żyłę, z którym rozstała się w 2018 roku, po 12 latach małżeństwa. Mogliśmy ją zobaczyć w "Tańcu z gwiazdami", choć widzowie i jurorzy nie byli jej przychylni. Ostatecznie jej kariera w show-biznesie nie wypaliła. Po czasie zniknęła również z mediów społecznościowych. W końcu przerwała milczenie. Wyjawiła prawdę o trudnym czasie.

Justyna Żyła przemówiła po miesiącach nieobecności w mediach. Mówi o trudach minionego roku

W 2023 roku Justyna Żyła wyjawiła, że się z kimś spotyka, a w święta Bożego Narodzenia zaręczyła się z nowym partnerem. Powoli jednak wycofywała się ze świata show-biznesu. Skupiła się na wychowywaniu dzieci, nowym związku i pracy. Obecnie niewiele wiadomo na temat jej życia prywatnego. Na profilu Justyny na Instagramie również nie dzieje się dużo - ostatni post pojawił się w lipcu 2024 roku. Z celebrytką postanowiła się skontaktować redakcja portalu ShowNews. Żyła wyjawiła, że miniony rok był dla niej bardzo trudny.

Nie chcę się wypowiadać na temat zeszłego roku, bo dał mi mocno w kość, nawet bardzo mocno, więc wolę o nim nie pamiętać, a ten nowy szykuje, mam nadzieję, już same szczęśliwe chwile. Kwestie kulinarne rozwijam cały czas

- przekazała serwisowi. Jak celebrytka informowała w kwietniu 2024 roku, znalazła pracę w gastronomii - konkretniej w Pizzerii Belweder w Wiśle. Najwyraźniej dalej rozwija pasję do gotowania. Żyła zaznaczyła w rozmowie, że nie ma zamiaru wracać do medialnej działalności. "Odpoczynek od świata mediów to moja decyzja i przy tym zostanę" - przekazała.

Justyna Żyła była żoną znanego skoczka. To łączy ją z Adamem Małyszem

Jak już wspomnieliśmy, celebrytka przez kilkanaście lat była żoną Piotra Żyły, z którym doczekała się dwójki dzieci: syna Jakuba i córki Karoliny. Obecnie sportowiec jest związany z Marceliną Ziętek. Co ciekawe, celebrytka jest również powiązana z Adamem Małyszem. Jak się okazuje, Justyna Żyła jest kuzynką "Orła z Wisły"! Mimo że są spokrewnieni, rzadko się ze sobą widują. - Nie spotykamy się na co dzień. Jestem bardzo zabiegany - wyjawił w rozmowie z portalem Jastrząb Post. Żyła pojawiła się na ślubie córki Małysza w 2021 roku.

