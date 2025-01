Anna Lewandowska jest żoną znanego piłkarza, ale nie osiadła na laurach i stale rozwija swoje pasje. Nie tak dawno otworzyła nowy biznes w samym centrum Barcelony. "To moje nowe multi-butikowe studio, w którym łączę wszystkie swoje pasje: fitness, pilates, taniec i zdrowy styl życia. To nie będzie tylko przestrzeń treningowa. Będzie to drugi dom dla miłośników aktywności fizycznej" - ogłosiła w sieci. Oprócz studia w Hiszpanii Lewandowska zajmuje się także sprzedażą kosmetyków, przekąsek i cateringu dietetycznego. Znany trener fitness postanowił przetestować jej specjały.

Trener nie szczędził słów po spróbowaniu cateringu od Anny Lewandowskiej. "Zawód na każdej płaszczyźnie"

Damian Bugański to trener fitness, który działa w mediach społecznościowych pod nazwą @buganski_mowi_rusz_sie. Jego instagramowy profil obserwuje aż 137 tys. użytkowników. To właśnie na tej platformie influencer opublikował film i podzielił się wrażeniami po spróbowaniu cateringu od Anny Lewandowskiej. "Niestety, ale był to najgorszy ze wszystkich cateringów, jakie testowałem" - czytamy w opisie. Bugański wybrał dania w cenie 115 złotych za dzień i mające 2500 kalorii. Co poszło nie tak?

Damian Bugański nie był zadowolony z żadnego dania. - Śniadanie to uboga owsianka czekoladowa z orzeszkami - mocno średnia. Potem pasta śmietanowa z chlebem i warzywami, czyli to samo, co dawały wcześniejsze cateringi. (...) Był też szejk białkowo-owocowy, który niby miał mieć dużo białka, ale był zwyczajnie niedobry. Nawet go nie wypiłem w całości. Potem znowu schab w sosie, tak jak w innych cateringach. (...) Kolejny posiłek to medaliony z kurczaka z sosem tureckim, które byłyby okej, gdybym je kupił za parę złotych w sklepie, a nie w cateringu dietetycznym za 115 złotych za dzień. (...) Kolacja to pomidorowe rosotto, które wyglądało fatalnie, a smakowało niewiele lepiej - skwitował. Trener nie krył rozczarowania. - Ogólna ocena to 3 na 10 i zawód na każdej płaszczyźnie, od smaku, przez cenę i wygląd. Coś czuję, że Robert nie je tego jedzenia - usłyszeliśmy.

Internauci krytykują catering Anny Lewandowskiej. "Wielkie rozczarowanie"

Pod publikacją Damiana Bugańskiego zaroiło się od komentarzy internautów. Byli zszokowani jakością posiłków. "Nie wygląda to zachęcająco", "115 złotych za takie coś?", "Wielkie rozczarowanie", "To wygląda fatalnie", "Wierzę, że okropne" - czytamy w komentarzach. Próbowaliście kiedyś cateringu od Anny Lewandowskiej? Dajcie znać w sondzie na dole strony.