Mama Viki Gabor trafiła do szpitala. "Czekamy w napięciu"

Viki Gabor w tym roku nie spędziła sylwestra na koncertowaniu u boku innych gwiazd. Choć wierni fani w sieci ubolewali nad tym, że nie usłyszeli swojej idolki na żadnym z wydarzeń, 17-latka miała ważniejsze sprawy na głowie. Ostatnie dni 2024 roku spędziła z rodziną. Po dłuższym milczeniu odezwała się do fanów w mediach społecznościowych, informując o problemach swojej mamy. "Życie pisze nieprzewidywalne scenariusze" - zaczęła wpis na Instagramie.

Viki Gabor przekazała smutne wieści. Wstawiła zdjęcie ze szpitalnego łóżka

Mama młodej gwiazdy zmaga się z problemami zdrowotnymi. Gabor wstawiła zdjęcie ze szpitala, gdzie wraz z siostrą czuwała przy chorej. Rodzina właśnie czeka na diagnozę, co nie jest takie łatwe. Okazuje się, że kobieta musi przejść wiele badań. "Zaplanowane rodzinne świętowanie Bożego Narodzenia i powitanie Nowego Roku było całkiem inne niż sobie zaplanowaliśmy. Wszystko zmieniło się w ułamku sekundy. Moja mama kilkanaście dni temu trafiła do szpitala. Lekarze bardzo ostrożnie stawiają diagnozę, czekamy w napięciu na kolejne wyniki badań, myślimy tylko pozytywnie o tym, co przed nami" - napisała Viki Gabor na InstaStories. Zwróciła się także do fanów z życzeniami noworocznymi. "Dla was wszystkich w imieniu swoim i całej mojej rodziny życzę wam szczęśliwego Nowego Roku, przede wszystkim zdrowia dla was i waszych bliskich" - dodała.

Viki Gabor czuwa przy mamie w szpitalu. Może liczyć na wsparcie menedżera i fanów

Relację na InstaStories udostępnił także menedżer nastolatki, który przekazał kilka ciepłych słów skierowanych w stronę rodziny Gabor. Nawiązał do piosenki wykonywanej przez Viki "Superhero" (ang. "Superbohater") "Mamuśka, jesteś superhiroł mama. Będzie dobrze, ślę dużo pozytywnej energii" - napisał pod udostępnionym zdjęciem na Instagramie. Fani również wspierają wokalistkę pod najnowszym postem z okazji Nowego Roku.