Boże Narodzenie to dla wielu osób magiczny i wyjątkowy czas. To okres, który lubimy spędzać z rodziną i cieszyć obecnością bliskich. W czasie świąt wiele osób decyduje się także podzielić z innymi ważnymi wieściami. Na taki krok zdecydował się znany z TVN24 Jakub Porada. Dziennikarz spodziewa się kolejnego dziecka.

Jakub Porada i jego ukochana spodziewają się dziecka

Jakub Porada wielką wiadomością podzielił się na Instagramie. Dziennikarz i współtwórca TVN24 zamieścił zdjęcie ciążowego brzucha ukochanej, który obejmuje dłonią. "Najpiękniejsze Boże Narodzenie" - podpisał post. W komentarzach posypały się gratulacje od fanów. "No i to są cudowne święta! Wspaniałe wiadomości", "Dużo zdrowia!", "Wszystkiego najpiękniejszego" - piszą pod postem Jakuba Porady.

Jak donosił "Fakt" jeszcze w 2012 roku, Jakub Porada ma już dwoje dzieci. Dziennikarz w 1994 roku poślubił Grażynę Poradę. Jak wyjawił w programie "Między kuchnią a salonem", poznali się w szkole tańca w Gliwicach. - Zatańczyliśmy wspólnie walca Straussa i... natychmiast się zakochałem. Uczucie było błyskawiczne. Pokończyliśmy swoje dotychczasowe związki, prawie natychmiast się oświadczyłem, a po pół roku odbył się nasz ślub - opowiadał. Kadr Jakuba Porady i jego ukochanej znajdziecie w galerii na górze strony.

Jakub Porada ma na koncie muzyczne sukcesy

Fakt, że Jakub Porada poznał ukochaną w szkole tańca, nie jest przypadkowy. Dziennikarz ma także talent muzyczny, a w 1988 roku dołączył do Teatru Muzycznego w Gliwicach, gdzie występował w musicalach. Z teatrem związany był przez pięć lat. Oprócz tego Jakub Porada należał do dwóch zespołów - Lektik i Paragraf X. Jest także absolwentem studium wokalno-baletowego. Ostatecznie jednak przyszłość związał z dziennikarstwem. Ukończył politologię na Uniwersytecie Śląskim ze specjalizacją dziennikarską. Początkowo związany był z TVP, następnie dołączył do TVN i był jednym z twórców TVN24. W stacji prowadził poranki i serwisy informacyjne. Jakub Porada zasłynął także z prowadzenia programów podróżniczych m.in. w Travel Channel. Jest również autorem książek i warsztatów medialnych.