Temat świątecznych paczek nie przestaje ciekawić internautów, a filmiki z otwierania prezentów cieszą się ogromną popularnością. Wiele dużych firm postarało się, by zatrudnione u nich osoby poczuły magię świąt i przygotowały niespodzianki na zbliżające się święta Bożego Narodzenia. Do tego grona dołączył CD Projekt RED, twórca "Cyberpunka 2077" czy serii gier "Wiedźmin". Pracownica zdradziła, co w tym roku dostała w paczce. Pracodawca podszedł do niej z kreatywnością.

Co znalazło się w paczce świątecznej od CD Projekt RED?

Pracownicy CD Projekt RED co roku z niecierpliwością czekają na świąteczne paczki od firmy. Wyszło na jaw, że sami muszą znaleźć porozrzucane są po biurach podpisane upominki. "Przede wszystkim dziękuję działowi, który co roku to organizuje" - napisała autorka wideo, która na TikTok'u zamieszcza filmiki pod pseudonimem Vrisia.

W paczce znalazły się przysmaki z różnych stron świata, część z ich powtórzyła się z tymi, które pracownicy otrzymali w zeszłym roku. Pracownica wyjęła sycylijskie karmelki z sokiem z cytryny, migdały w świątecznej odsłonie - z cynamonem i pokryte mleczną czekoladą, włoską czekoladę z gruszką, włoski krem z orzechów laskowych i kakao, pierniczki, truflowe krakersy, francuskie tartaletki z cytrynowym kremem i paluchy wieloziarniste z czarnuszką. Z rzeczy jedzeniowych w paczce znalazła się również herbata.

Na tym jednak nie koniec. Pracownica nie kryła zachwytu, gdy wyjęła kurtkę w stylu bomberki z haftem z nowej gry serii "Wiedźmin 4". "Jest dwustronna" - opisywała zadowolona pracownica. Z jednej strony wyszyto również datę. "Kocham te coroczne paczki. Nie przestawajcie ich robić" - zaapelowała. Internautom także zawartość paczki przypadła do gustu. "Mega", "Marzę o tej kurtce", "Fajna paczka i naprawdę jakościowe produkty" - czytamy.

Która firma podarowała pracownikom najlepszą paczkę?

Biedronka została wytypowana przez internautów na faworyta wśród świątecznych paczek, obdarowując pracowników zestawem składającym się z trzech patelni, przyprawami ze stojakiem czy słodyczami. Pracownicy otrzymali też 600 zł do wykorzystania na zakupy w ich sklepach. Osoby pracujące dla Lidla także mogły liczyć na bon do wykorzystania w sklepach. Action obsypał osoby zatrudnione słodyczami i kocami czy świeczkami. Rossman przygotował łakocie, kawę i bonus pieniężny.