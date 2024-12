Edyta Górniak i Maryla Rodowicz często występują w Telewizji Polsat. Ostatnio wokalistki zaśpiewały na żywo podczas finału 15. edycji "Tańca z gwiazdami". Tym razem wystąpiły w świątecznym anturażu, podczas koncertu prowadzonego przez Aleksandra Sikorę i Paulinę Sykut-Jeżynę. 6 grudnia do mediów trafiły zdjęcia z nagrań do koncertu "Wielkie kolędowanie z Polsatem", który zostanie wyemitowany w wigilię. W kościele aż roiło się od sław.

Edyta Górniak, Maryla Rodowicz i Julia Żugaj w niebieskich kreacjach. Wyglądały jak śnieżynki

Tegoroczne święta są szczególne dla Edyty Górniak - wokalistka niedawno wydała świąteczną płytę, która zaskoczyła fanów. "Uwielbiam się huśtać na huśtawce. Witajcie kochani, chciałabym podzielić się z wami czymś bardzo ważnym. Ile razy każdy z nas zdążył zwątpić w siebie? Ile razy każdy z nas był zrezygnowany? Ja mam wielkie szczęście, bo mam was, wasze motywacje wielokrotnie mnie ratowały. Wiem, że minęło wiele lat i czas pędzi coraz szybciej, ale dla tych, którzy wytrwali, którzy mi ufali - nagrałam płytę. Crazy, right?" - tak niedawno zapowiedziała "My Favourite Winter". Jej kolejne medialne wyjście nie mogło obejść się bez kolęd i wyjątkowej kreacji. Górniak postawiła na niebieską suknię z prześwitującymi rękawami. Wyszło bajkowo i elegancko. Maryla Rodowicz postanowiła pójść w te same tony i założyła wyszukaną górę z falbanami oraz cekinową spódnicę. Julia Żugaj postawiła z kolei na błękitny blask w dziewczęcej odsłonie. Długi rękaw, falbany i srebro - to rzucało się w oczy w jej kreacji.

Sykut-Jeżyna i Jeżowska w świątecznych strojach

Prezenterka także wybrała długą, błękitną suknię na długi rękaw. Wyróżniała się tym, że były na niej wzory. Do takiej kreacji Sykut-Jeżyna postanowiła związać włosy, co bardzo pasowało do całości. Co natomiast miała na sobie Majka Jeżowska? Piosenkarka przyzwyczaiła nas w ostatnim czasie do bardzo ekstrawaganckich strojów. Występowała przecież w "Tańcu z gwiazdami". Tym razem królowała u niej skromność, ale i elegancja. Do błękitnej sukni z falbanami przy biodrach dopasowała połyskującą marynarkę. Wszystkie kreacje znajdziecie w naszej galerii na górze strony.