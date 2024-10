Kim Soo-mi zaczęła zauważalnie rozwijać swoją karierę już w 1970 roku - to wtedy wygrała w konkursie talentów i zdobyła uznanie koreańskiej publiki. Za jej najpopularniejsze role uważa się te w produkcjach "Country Diaries", "Barefoot Ki-bong" oraz "Late Blossom". To jednak nie wszystko, jeśli chodzi o jej dorobek medialny. Gwiazda miała dwa programy radiowe, grała w teatrze, a także wydała osiem książek, między innymi "Historie kulinarne Kim Soo-mi Jeolla" oraz "Przepraszam, kocham cię". Teraz dowiadujemy się, że gwiazda nie żyje.

Kim Soo-mi zmarła we własnym domu. Została znaleziona nieprzytomna

Aktorka odeszła nagle i zgodnie z tym, co podają koreańskie media, zmarła wskutek zatrzymania akcji serca. Nieprzytomną gwiazdę miał znaleźć jej syn. Po przewiezieniu aktorki do szpitala stwierdzono od razu zgon. Warto dodać, że już kilka miesięcy wcześniej Kim Soo-mi miała duże problemy ze zdrowiem. Trafiła pod opiekę i specjalistów i musiała tym samym zawiesić karierę. Okoliczności śmierci gwiazdy wciąż są badane. Czekamy na więcej informacji w tej sprawie.

