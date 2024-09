Marcin "Różal" Różalski to kontrowersyjna postać polskiego show-biznesu. Przed laty osiągał sukcesy w boksie tajskim. Z czasem zaczął robić karierę w KSW oraz MMA. Później wziął udział w programie "Ameryka Express". Ostatnio głośno było o oburzającej wypowiedzi byłego boksera, który przyznał, że... popiera zbrodniarza wojennego Władimira Putina. - To, że mówię to, co myślę, to że udostępniam, to co mówi Władimir, tak, bo się z wieloma rzeczami zgadzam - powiedział na jednym z nagrań. Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych złożył nawet zawiadomienie do prokuratury i ABW w tej sprawie, oskarżając Różalskiego o znieważanie Ukraińców i Żydów, celowe rozpowszechnianie propagandy zbrodniczego reżimu rosyjskiego oraz gloryfikację Putina. Kilka miesięcy po tej skandalicznej wypowiedzi Różalski został zaproszony do programu Kuby Wojewódzkiego. Na kanapie gwiazdora padły kolejne kontrowersyjne słowa. Tym razem na temat społeczności LGBT+.

REKLAMA

Zobacz wideo Będzie ustawa o mowie nienawiści przeciwko osobom lgbt+. Prawica jest przerażona

Skandaliczna wypowiedź Marcin "Różala" Różalskiego u Kuby Wojewódzkiego

Różalski w rozmowie z dziennikarzem postanowił poruszyć tematy światopoglądowe. Sportowiec zaczął kpić z procesu zmiany płci i wielopłciowości. - Też bym wolał, żebyś do mnie zwracał się "profesor". Ja w dzisiejszych czasach, w modzie identyfikowania się jako na przykład jako hipopotamy, ja się identyfikuję jako profesor. Profesor Różalski. Ale co, mowa nienawiści? Nie jestem profesorem? Identyfikuję się jako profesor - błaznował, a publiczność biła brawo. Wojewódzki kontynuował temat. - Czy to jest twój podjazd do wielopłciowości? - pytał celebrytę.

Tak. (...) Nie lubię debilizmu. Podam ci przykład, wstaję rano, patrzę w lustro: "O k***a, ale jestem za*****ą d**ą" - brawo! Kocham twoją seksualność, że się tego nie wstydzisz! Ale, k***a, ty wstajesz rano, patrzysz w lustro, mówisz tak: "Jestem k***a Napoleon Bonaparte". Okej, proszę o przyjazd karetkę, tu mamy Napoleona...

- kpił.

Marcin "Różal" Różalski mówi o transpłciowości. "Choroby psychiczne"

Prowadzący rzucił jedynie krótko: - Ludzkie dramaty zamieniasz w satyrę. Jego wypowiedź jednak zginęła w gąszczu kolejnych słow Różalskiego. Na pytanie, czy wie, czym jest płeć zewnętrzna, psychiczna czy genotypowa Różalski wypalił: - To już uważam, że to są choroby psychiczne - usłyszeli widzowie. W dalszej części wywiadu podniosionym głosem, wyraźnie zdenerwowany, kontynuował: - Ty nie mów o ludziach LGBT, są homoseksualiści, są lesbijki, tak? Są ludzie transpłciowi, którzy zmieniają płeć, ale płeć masz stałą, ty możesz zrobić z siebie faceta czy kobietę, ale ty jesteś mężczyzną czy kobietą, rozumiesz? Nie można zmienić płci, nie można zmienić biologii, nie można - grzmiał. Kiedy został zapytany o to, czy zna pojęcie interpłciowość, przyznał, że nie posiada takiej wiedzy.

Co ciekawe stacja TVN postanowiła pochwalić się tym fragmentem wywiadu w swoich mediach społecznościowych. W komentarzach zawrzało.

Trudno oprzeć nam się wrażeniu, że mamy tu do czynienia z podobnym przypadkiem, kiedy Bogdan Rymanowski zaprosił Edytę Górniak, by publicznie wypowiedziała się na temat szczepionek na COVID-19. Podobnie jak Różalski, tak i Górniak nie miała żadnych kompetencji, by zabrać głos w publicznej dyskusji na tak poważny i złożony temat. Ze swojej strony zachęcamy, by po wiedzę w zakresie złożonych i naukowych tematów sięgać po wiedzę fachową. Celebryci takowej zazwyczaj nie posiadają.