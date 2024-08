Teściowa Roksany Węgiel za sprawą kontrowersyjnej stylizacji na ślubie swojego syna, Kevina Mgleja, stała się obecnie jedną z najchętniej omawianych osób w świecie polskiego show-biznesu. Mama pana młodego pokazała się na uroczystości w bieli i trzeba przyznać, że wywołała tym niemałe zamieszanie. Czym jednak na co dzień zajmuje się Anna Mglej? Okazuje się, że to prawdziwie artystyczna dusza z zamiłowaniem do malarstwa.

Anna Mglej kocha sztukę. Tym zajmuje się na co dzień

Anna Mglej to specjalistka w dziedzinie sztuki i menadżerka artystów. Teściowa Roksany Węgiel prowadzi galerię Chwalisz & Mglej Art Gallery. Firma szczególnie skupiła się na malarstwie - Szymon Chwalisz to malarz, który specjalizuje się w technice olejnej. Jego prace cieszą się coraz większą rozpoznawalnością i uznaniem. Mama Kevina Mgleja chętnie propaguje jego twórczość, a nawet organizuje wystawy. Kobieta jest niezwykle aktywna w mediach społecznościowych i regularnie zamieszcza coraz to nowsze treści. Pokazuje zarówno kadry zawodowe, jak i prywatne. Anna Mglej często chwali się wycieczkami rowerowymi i momentami spędzanymi w gronie najbliższych.

Anna Mglej zaskoczyła zebranych na ślubie syna. Zwracała na siebie uwagę

O Annie Mglej szczególnie głośno zrobiło się z powodu stylizacji, jaką wybrała na ślub swojego syna. Zdecydowała się na top z piór i spodnie. Niby wszystko byłoby w porządku, gdyby nie kolorystyka, która wywołała prawdziwe zamieszanie w sieci. "Zdecydowanie lepszą opcją byłoby połączenie topu z piór z długą, satynową spódnicą w beżowej tonacji. Wtedy doskonałymi dodatkami byłyby złote, masywne kolczyki i niewielka, metaliczna torebka typu puzderko. Połyskujące sandałki także należałoby wymienić na nieco bardziej minimalistyczne - najlepiej w kolorze nude. Byłoby wówczas zdecydowanie bardziej elegancko i stylowo" - stwierdził Michał Musiał, modowy ekspert i stylista fryzur. "Jeśli mama pana młodego koniecznie chciała postawić na czystą biel, to ja wybrałabym stylizację skromniejszą, bardziej classy i przełamała ją kolorowymi dodatkami" - zauważyła Karolina Kotas, eksperta do spraw wizerunku.