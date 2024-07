Michał Kołodziejczak przywiązuje dużą wagę do wyglądu. Ostatnio został przyłapany przez jednego z reporterów w kosztownych obuwiach, które stały się tematem dyskusji. Mowa dokładnie o modelu Off-White x Nike Air VaporMax "The Ten".

Michał Kołodziejczak zdobył prawdziwą obuwniczą perłę. Cena zwala z nóg

Jak donosi "Fakt", Michał Kołodziejczak został przyłapany podczas łamania prawa. Przejechał na czerwonym świetle, a co więcej, korzystał w aucie z telefonu. Reporter portalu zapytał, dokąd prezes Agrounii zmierzał w takim pędzie. - Nie pamiętam. Ciężko mi powiedzieć - odpowiedział. Po opuszczeniu pojazdu zwrócił na siebie uwagę butami. Jak się okazuje, cena za wspomnianą parę może wynieść nawet 17 tys. złotych. Co o tym zakupie mówi wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi?

Dziś nie są takie łatwe do zdobycia. Ja zawsze zwracałem uwagę na obuwie. Kiedy się dużo pracuje, każdy chce też mieć trochę radości z tego, co robi. Ale to nie jest kluczowa moja radość, acz buty faktycznie są okej

- wyznał w rozmowie z tabloidem Kołodziejczak.

Warto dodać, że wspomniany model to niejedyna kosztowna perełka w garderobie prezesa Agrounii. Widziano go bowiem w takich markach jak Balenciaga czy Gucci. O butach tego drugiego domu mody mówił jakiś czas jeden z projektantów. - Buty Gucci za kilka tys. złotych? Dlaczego nie, jeśli kogoś stać i może sobie na takie pozwolić. Michał Kołodziejczak z takim obuwiem dodał tylko więcej elegancji do swojego, i tak już eleganckiego, stylu. Buty Gucci czy pasek to synonim nie tylko klasy, ale również stylu. Kołodziejczak założył do butów czarne skarpetki, właśnie taki zestaw powinien nosić każdy mężczyzna - ocenił Daniel Jacob Dali w rozmowie z "Super Expressem". Wspomniany model butów z ostatniego wyjścia wiceministra znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Michał Kołodziejczak szczerze o swoich zakupach obuwniczych

To nie wszystko, co prezes Agrounii powiedział w sprawie ekskluzywnej części garderoby. Korzysta ze znanych marek, kiedy naprawdę zachodzi taka konieczność. - Dopiero, jak potrzebuję, to uaktywniam się w tej kwestii. Mam już zimowe buty. Nie zostały wychwycone, bardzo eleganckie. Chodzę w butach nie tylko przez jeden sezon, ale i dłużej - dodał. Co ciekawe, w kwestii ubioru Kołodziejczak korzysta z porad stylisty Barta Pniewskiego, który odpowiada jednocześnie za karierę Allana Krupy.