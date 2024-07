Fani Anny Lewandowskiej uwielbiają jej zdjęcia dotyczące życia rodzinnego, kariery oraz oczywiście sylwetki. Ciało trenerki jest wizytówką, o którą skrupulatnie dba od lat za pomocą ścisłej diety i ćwiczeń. Ostatni z kadrów udostępnionych na Instagramie dowodzi temu, że forma Lewej jest na mistrzowskim poziomie.

Anna Lewandowska pręży się w panterce. Kawał dobrej roboty

Na profilu trenerki znajdziemy całe mnóstwo filmów z ćwiczeniami na płaski i jednocześnie umięśniony brzuch. Trenuje na siłowni oraz w plenerze, gdzie nawet wysoka temperatura nie jest wymówką. Jak możemy zauważyć - jej przepis na sylwetkę przynosi rewelacyjny efekt. Sama Anna Lewandowska cieszy się kaloryferem i jędrnym ciałem. Widać to szczególnie po kadrze z jachtu, gdzie trenerka zapozowała w panterkowym bikini, które jest bardzo modne w tym sezonie. Uwagę zwraca również czekoladowa opalenizna trenerki. Wspomniane zdjęcie Lewej z jachtu znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Anna Lewandowska KAPiF.pl

Anna Lewandowska trenuje niemalże każdego dnia. Wskazała, ile minut dziennie wystarczy

Treningi Lewej składają się głównie z cardio, ćwiczeń z ciężarami czy taśmami oporowymi. Aktywność trenerki urozmaicana jest ponadto przez bachatę, w której radzi sobie coraz lepiej. Chętnie pokazuje kadry z lekcji tańca. W jednym z wywiadów Lewandowska zdradziła, jak udaje jej się utrzymywać zdrową rutynę na co dzień. Nie chodzi tu wcale o motywację. "U mnie to już jest nawyk. Sama motywacja może nas jedynie zachęcić do wykonania czegoś, natomiast o tym, czy damy radę to utrzymać, często decyduje już siła woli i determinacja w dążeniu do celu. Każdy sportowiec, który osiągnął sukces wie, że sama motywacja nie wystarczy, bo sukces jest związany także z ciężką pracą i systematycznością. Żeby wytrwać w treningu zawsze warto sobie uświadomić jakie płyną z niego korzyści, co konkretnie możemy z tego mieć. 30 minut aktywności w ciągu dnia wystarczy, żeby wzmocnić ciało i psychikę. Warto to wiedzieć i nie rezygnować z codziennej aktywności" - czytamy na zwierciadlo.pl.