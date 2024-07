Klip do piosenki "Tańcz" ukazuje między innymi Danutę Martyniuk, która swobodnie pląsa na plaży w rytm muzyki. Niektórzy na między innymi tej podstawie sądzą, że żona muzyka wystąpi w najbliższej edycji "Tańca z gwiazdami". Sama zainteresowana postanowiła zatem zaspokoić ciekawość fanów.

Danuta Martyniuk wściekła na doniesienia o "Tańcu z gwiazdami". Apeluje do internautów

Nie doczekaliśmy się póki co udziału Zenona Martyniuka w popularnym formacie o tańcu. Gwiazdor ma mieć bowiem zbyt wiele zobowiązań muzycznych, aby trenować tygodniami do "Tańca z gwiazdami". Jak wiadomo, program jest bardzo angażujący. Pojawiły się zatem pogłoski dotyczące uczestnictwa w formacie ukochanej muzyka. W sieci krążyła nawet niepotwierdzona informacja o przewidywanej stawce dla Danuty Martyniuk - była mowa o 12 tys. zł za jeden odcinek programu. "Fakt" postanowił zapytać się samej zainteresowanej o te rewelacje.

Nikt mi nic nie proponował. Nie będę w żadnym "Tańcu z gwiazdami". Dajcie mi już spokój

- odpowiedziała stanowczo żona Martyniuka. Zawiedzeni?

Danuta Martyniuk o 'Tańcu z gwiazdami' KAPiF.pl

Danuta Martyniuk nie lubi być przed kamerą? Kajra zabrała głos

Przy okazji ostatniej rozmowy Kajry i Sławomira z nami, wyszło na jaw to, jak zachowywała się ukochana discopolowca podczas kręcenia klipu do "Tańcz". - Bawiliśmy się doskonale podczas kręcenia i właściwie dotychczas to był najprzyjemniejszy plan filmowy naszych klipów, a to chyba nasza dwudziesta druga produkcja. Bardzo się cieszę, że Danusia chciała wystąpić w klipie i tak pięknie wyglądała. Ona była na planie bardzo onieśmielona i bardzo wstydliwa w tym wszystkim. Nie jest człowiekiem, który na co dzień jest wystawiony przed kamerę i musi z nią pracować. Jest to trudne. A Zeniu z nią tak ładnie rozmawiał, że ją to otwierało. Staraliśmy się też, by była bardzo miła atmosfera na planie i by ta kamera gdzieś była mimochodem - wyznała nam Kajra. Sławomir dodała, że widzi u Danuty Martyniuk talent taneczny. Dobrze odnajdywał się w tańcu z ukochaną Martyniuka podczas współpracy nad klipem. Kadry z teledysku znajdziecie w galerii.