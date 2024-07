Katarzyna Cichopek cały czas może liczyć na duże wsparcie od fanów, więc na co dzień dostarcza im sporo smaczków ze swojego życia. Tym razem celebrytka zaprezentowała, jak wygląda jej garderoba. Nie zapomniała pokazać torebek, które zdecydowanie przykuwają uwagę. Sporo musiała się wykosztować.

Katarzyna Cichopek chwali się torebkami. Są warte dziesiątki tysięcy!

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski stali się jedną z najgorętszych par polskiego show-biznesu. Zakochani przenieśli związek na kolejny etap i postanowili zamieszkać razem. Celebrytka chętnie relacjonowała kolejne kroki remontu wspólnego gniazdka. Nie ukrywała, że marzy, aby mieć garderobę niczym Carrie Bradshaw z kultowego już serialu. W końcu aktorka mogła pochwalić się efektami prac wykończeniowych.

Katarzyna Cichopek zamieściła w mediach społecznościowych krótki filmik, na którym pokazuje, jak wygląda jej nowa garderoba. Portal Pudelek postanowił przyjrzeć się szczególnie torebkom, które leżą na podświetlanych półkach za szklanymi drzwiami. Najdroższy z modeli pochodzi od Louisa Vuittona i kosztuje aż 12 tysięcy złotych! Na nieco tańszą torebkę zdecydowała się od Yves Saint Laurent, gdyż jej cena to siedem tysięcy złotych. Brązowy model od Valentino to koszt niecałych pięciu tysięcy złotych. Torebka od Pinko to koszt niecałych dwóch tysięcy złotych, a ta od Coccinelle to wydatek rzędu ponad tysiąca złotych. Można także zauważyć małą torebkę z od Burberry. Cała kolekcja warta jest ponad 25 tysięcy złotych. W naszej galerii zobaczycie, jak Cichopek urządziła swoją garderobę.

W garderobie Cichopek znajduje się specjalne miejsce na biżuterię. Nie zabrakło butów

Oczywiście w garderobie aktorki nie zabrakło ubrań! W szafach Katarzyna Cichopek ma idealny porządek. Wszystko posegregowane jest kolorystycznie, co ułatwia znajdowanie konkretnych elementów stylizacji. Ze względu na niski wzrost, gwiazda zdecydowała się na zastosowanie pantografu, który umożliwia łatwy dostęp do wyższych partii szafy. To uchwyt, za który trzeba pociągnąć, by opuścić górny drążek. Nie zabrakło także podświetlanej półki na szpilki, która wygląda naprawdę efektownie. Celebrytka nie zapomniała również o biżuterii, która znajduje się w specjalnie do tego przeznaczonej szufladzie pod torebkami.