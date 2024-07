Zieliński? To nazwisko wszyscy kojarzą najczęściej z Piotrem Zielińskim, który popisał się formą na tegorocznym Euro. Niestety, 30-latek sam nie był w stanie poprowadzić drużyny, a co za tym idzie, Polska odpadła z turnieju jako pierwsza. Znacznie lepiej ma się sytuacja w tenisie, w którym to Jan Zieliński odniósł ostatnio spektakularny sukces. 27-latek wygrał Wimbledon w mikście z Tajwanką Su-wei Hsieh. Kibicowała mu pochodząca z Węgier ukochana, która również ma wiele wspólnego z tenisem.

Jan Zieliński związał się z piękną Węgierką. Dalma Galfi wspiera ukochanego na każdym kroku

Jan Zieliński i reprezentantka Tajwanu w półfinale Wimbledonu pokonali parę Nowozelandczyków Michael Venus i Erin Routliffe 7-6(0), 6-3. O zwycięstwo walczyli z parą z Meksyku Santiago Gonzalezem i Giulianą Olmos. Polsko-tajwański zespół wygrał w finale 6:4, 6:2. Uwagę zwróciła również blondynka, kibicująca Polakowi. Jak się okazało, to jego partnerka - Dalma Galfi. Jest dwa lata młodsza od Zielińskiego. Zawodowo również była związana z tenisem - mistrzyni juniorskiego US Open 2015 w grze pojedynczej dziewcząt i Wimbledonu 2015 w grze podwójnej dziewcząt. W "dorosłym" tenisie nie miała jednak większych sukcesów - w grze pojedynczej była najwyżej 79. w rankingu WTA (2022 rok), a w grze podwójnej - 126 (również w 2022 roku). Galfi była bardzo dumna ze swojego chłopaka, a po jego wygranej zamieściła na Instagramie jego zdjęcie z Tajwanką i pucharem oraz dopiskiem:

I am proud of you [jestem z ciebie dumna - red.]

- pisała szczęśliwa.

Pierwsze spekulacje o związku Jana Zielińskiego i Dalmy Galfi pojawiły się w lipcu ubiegłego roku, gdy tenisista wypoczywał na Zakynthos. Na zdjęciach i filmikach, które opublikował na Instagramie, widać było, że spędzał czas w towarzystwie tajemniczej kobiety. Galfi tego samego dnia również opublikowała zdjęcia z greckiej wyspy. Widać było, że niektóre ujęcia powstały w tych samych miejscach. Mało tego - kolor paznokci zgadzał się z kolorem paznokci kobiety u boku Zielińskiego. Swoją relację tenisowa para potwierdziła dopiero kilka miesięcy później. Opublikowali wówczas w sieci wspólne zdjęcie. W marcu para pozowała razem na tzw. ściance przy okazji turniejów w Indian Wells i Miami.

Jan Zieliński przez lata związany był z Polką. Para była nawet zaręczona

Jan Zieliński przez lata spotykał się z Polką, Klaudią Kołakowską. Ich wspólne zdjęcia pojawiały się na Instagramie od 2015 roku. W listopadzie 2022 roku tenisista wypoczywał z dziewczyną na Malediwach. To właśnie podczas tego wyjazdu oświadczył się jej. Kilka miesięcy później jednak ich wspólne zdjęcia zniknęły z sieci, a więc para się rozstała.