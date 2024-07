Aktor ze "Świata według Kiepskich" nie żyje. Zmagał się z ciężką chorobą

Niedawno pisaliśmy o śmierci innej gwiazdy "Świata według Kiepskich", czyli Marzenie Kipiel-Sztuce, która zmarła 9 czerwca 2024. Teraz dowiadujemy się o odejściu jej kolegi po fachu. Szajnert długo chorował, a pod koniec 2022 roku przeszedł udar mózgu. Wielu fanów aktora liczyło, że uda mu się wrócić do ukochanego zawodu.

REKLAMA

Zobacz wideo Werner wspomina ostatnie chwile ojce. Mówi o zakładzie pogrzebowym

Feliks Szajnert zmarł. Poruszające pożegnanie teatru

Aktor wystąpił w takich produkcjach jak "Johnny", "Kryminalni", "Szansa", "Banda", "Miasto skarbów" oraz "Świat według Kiepskich". Przez długi czas spełniał się w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie, gdzie zagrał między innymi w "Dziadach" oraz w "Imieniu Róży". Dorobek artystyczny Szajnerta został doceniony brązowym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". Obecnie fani i bliscy aktora są pogrążeni w żałobie w związku z wieściami, jakie przekazał krakowski teatr.

Zmarł Feliks Szajnert. Wspaniały, niezapomniany aktor Teatru Słowackiego. Jego siła, witalność, kreatywność i dowcip sprawiały, że myśleliśmy, że będzie z nami zawsze, że jest nieśmiertelny. Dzisiaj okazało się, że nie jest. Dzisiaj – jak Felek-Guślarz sam mówił w „Dziadach" – ciemno wszędzie, głucho wszędzie… Felku, choć zmagałeś się z ciężką chorobą, z całą mocą wierzyliśmy, że wrócisz na scenę. Że stworzysz kolejne wielkie role, że staniesz z nami podczas braw, że rozśmieszysz nas kolejnym dowcipem w garderobie

- czytamy na Facebooku.

Feliks Szajnert żegnany przez fanów. Wspomniano o rodzicach

"I jesteś z nami, i będziesz zawsze. Ale już inaczej… Składamy najszczersze kondolencje najbliższym Feliksa. Sami pogrążeni w bólu, smutku i złości. Bo to za wcześnie. Bo to nie tak miało być… Reszta jest milczeniem" - napisano w dalszej części posta. Dodano, że wkrótce pojawi się informacja dotycząca pochówku aktora. Pod wpisem nie brakuje licznych reakcji fanów Szajnerta. Jedna z internautek podzieliła się wyznaniem na temat jego bliskich. "Miał uroczych rodziców. Bardzo serdeczny i gościnny dom rodzinny w Łodzi. Pani Szajnertowa fetowała wszystkich jego przyjaciół, gdy Fezmazlek studiował w łódzkiej PWSFTviT. To było urocze, piękne czasy młodości.... Młodzież aktorska z roku Felka znała ten adres doskonale...." - wyznała. Kadry z aktorem znajdziecie w naszej galerii.