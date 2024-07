Magda Gessler od lat przeprowadza metamorfozy restauracji w "Kuchennych rewolucjach". Sama również ma swoje lokale, a jeden z nich prowadzi razem z córką Larą. To cukiernia "Słodki-Słony", w której co roku zakupimy jagodzianki. Ich cena regularnie wzrasta. Jeszcze w zeszłym roku za wypiek trzeba było zapłacić 28 zł, obecnie jest to 31 zł. Nie każdy może pozwolić sobie na taki luksus lub woli przeznaczyć pieniądze na coś innego. Magda Gessler uważa jednak, że jej jagodzianka jest warta swojej ceny. W rozmowie z Wirtualną Polską poradziła też, jak na nią zaoszczędzić.

Magda Gessler wychwala swoje jagodzianki. Radzi, jak na nie uzbierać pieniądze

Magda Gessler porównała swoje jagodzianki do innych dóbr luksusowych - nie każdy musi je kupować. - Nikt nikogo nie zmusza do noszenia Diora ani Chanel, ani jeżdżenia Rolls-Royce'em. Jest demokracja, każdy pracuje na to, na co może. Nikt nikomu nie wybiera życia. Czasami życie wybiera niestety różne scenariusze. (...) Czy nas na to stać, czy nie, to zależy trochę od szczęścia, od naszej pracowitości... (...) To nie jest sprawiedliwe, nie jest demokratyczne, ale to jest prawda o życiu - stwierdziła w rozmowie z Wirtualną Polską. Restauratorka uważa, że o smaku jej jagodzianki trudno zapomnieć. Twierdzi, że warto zrezygnować dla niej z innych posiłków.

Dobra jagodzianka jest warta tego, żeby na przykład nie zjeść trzech obiadów i zjeść jedną jagodziankę, bo jest tak pyszna, że zostaje w pamięci na cały rok, aż do następnego lipca... do moich urodzin

- powiedziała.

Magda Gessler o cenach pączków. "Przepraszam bardzo, ale czy ja komuś każę kupować?"

Podobnie Magda Gessler wypowiadała się na temat cen pączków w rozmowie z Plotkiem. Stwierdziła, że ich cena również będzie rosnąć z roku na rok. - Pączek z różą, tradycyjny, najdroższy na świecie, 22 złote, będzie 23 w przyszłym roku - zaczęła. (...) Przepraszam bardzo, ale czy ja komuś każę kupować moje pączki? To oni stoją w kolejce trzy godziny. Widocznie zapracowali, chcą mieć satysfakcję, są ludźmi sukcesu albo są ludźmi apetytu i wolą jednego pączka dobrego - powiedziała o swoich klientach. Całą wypowiedź obejrzycie w naszym wideo w pierwszej części artykułu, a po zdjęcia Magdy Gessler zapraszamy do galerii na górze strony.