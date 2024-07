Pilne wieści o Natalii Janoszek. Wyjawiła powód zniknięcia

Natalia Janoszek miała niedawno spore kłopoty wizerunkowe. Wynikały one ze śledztwa, które przeprowadził Krzysztof Stanowski. Od jakiegoś czasu celebrytka nie pojawiała się na swoim profilu w social mediach. Już wiadomo, co się wydarzyło. Influencerka opublikowała InstaStories, na którym wyjaśniła powód swojej nieobecności.

Natalia Janoszek wydała oświadczenie. Wyjawiła, co się wydarzyło

Przez długi czas Janoszek zapewniała media o swojej wielkiej karierze w Bollywood. Okazało się, że nie wyglądało to tak, jak to przez długi czas przedstawiała, co wyjawił Krzysztof Stanowski. Celebrytka próbowała odeprzeć ataki dziennikarza, ale w sieci cały czas pojawiał się hejt w jej kierunku. Po tym wszystkim zniknęła, ale ostatecznie powróciła do aktywności w social mediach.

Niedawno Janoszek żaliła się fanom, że musi poddać się dwóm zabiegom - pierwszy z nich odbył się w kwietniu. W maju już szalała na czerwonym dywanie w Cannes, gdzie spotkała się twarzą w twarz z największymi gwiazdami kina. Później celebrytka kolejny raz zniknęła z sieci. Wcześniej udostępniła zdjęcie ze szpitala. Co faktycznie się wydarzyło? Prawdę wyjawiła obserwatorom na Instagramie. Powoli wraca do pełni sił.

Po dwóch operacjach już nie muszę się martwić. Ostatnie kilka miesięcy były ekstremalne. Przeszłam przez tak dużo, że myślałam, iż nie wytrwam. Dzisiaj wyszłam ze szpitala z ulgą i nadzieją, że będzie lepiej. Wkrótce wrócę, ale dojście do siebie będzie priorytetem. Dziękuję za wsparcie i zrozumienie, jako że nie jestem ostatnio zbyt aktywna

- napisała na InstaStories. Natalia Janoszek przy okazji dodała czarno-białe zdjęcie ze szpitala, na którym ukrywa twarz i ma na głowie czapkę. W jej dłoni widać wyniki badań. Ujęcie znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Czy Natalia Janoszek w końcu dopięła swego?

Afera związana z Janoszek i Stanowskim była niezwykle głośna. Dziennikarz opublikował dwa długie filmiki powiązane z celebrytką, w którym ujawnił, że jej kariera wcale nie wyglądała tak, jak ona próbowała to przedstawić. Celebrytka skierowała sprawę do sądu i kwietniu opublikowała aktualizację stanu prawnego. "Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie, I Wydział Cywilny Sekcja do rozpoznawania spraw egzekucyjnych (...) postanawia nałożyć na dłużnika Krzysztofa Stanowskiego grzywnę w kwocie 15 tys. zł w związku z działaniem przez dłużników wbrew obowiązkowi wynikającego z postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie" - przekazała w social mediach Janoszek. Dodał również: "Ucinając już krążące spekulacje: grzywna została zasądzona na rzecz Skarbu Państwa".