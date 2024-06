Emerytury polskich artystów to temat rzeka. Sprawa jest dosyć skomplikowana z uwagi na charakter zawieranych umów. Gwiazdy, które są w wieku emerytalnym, najczęściej pozostają aktywne zawodowo. Świadczenia oferowane przez ZUS potrafią być bardzo niskie. Nic dziwnego, że niektórzy decydują się na podejmowanie dodatkowych zajęć. Ciekawego wywiadu udzieliła ostatnio Emilia Krakowska, aktorka, która na scenie występuje już od ponad 60 lat. Według niej w każdym "wolnym" zawodzie ludzie będą mieli jakieś "ale". Zobacz, jak aktorka błyszczała na ostatniej premierze spektaklu "Geniusz". Zdjęcia znajdziesz w galerii na górze strony.

Emilia Krakowska o emeryturach artystów. "Musimy pracować na okrągło"

Aktorka wyznała, że nie zamierza się jeszcze żegnać ze sceną. Uważa także, że jeśli ktoś kocha swój zawód, to praca w żaden sposób nie powinna go męczyć. "Każdy wolny zawód dzieli się na zadowolonych i niezadowolonych. Często cząstka ludzi ma satysfakcję, że ma zapłacone za trud włożony w pracę, my musimy pracować na okrągło. Jeśli nie ma się radości z tego, co się robi, to naprawdę jest wielki smutek" - mówiła w rozmowie z Jastrząb Post. Potem dodała, że pieniądze raz są, a raz ich nie ma i nic w tym dziwnego. "Tak jest w każdym zawodzie, jest tak, że ktoś umie zarobić pieniądze i nie. Z tym bogactwem jest tak, że jest na chwilę, a później okazuje się, że ono minęło. Nie trzeba się tak bardzo tym przejmować. U nas jeszcze nie jest najgorzej"- podsumowała.

Stanisław Janicki, Emilia Krakowska - 2023 rok KAPIF.pl / KAPIF.pl

Emilia Krakowska ma mnóstwo energii do pracy. "Jestem potrzebna"

W tym samym wywiadzie aktorka przyznała, że siłę do pracy czerpie przede wszystkim ze spotkań z ludźmi. "(...) Bierze się ją z radości, że jeszcze mogę służyć innym, że mogę ludzi poznawać ze sobą. Jeżdżę po kraju od kilkudziesięciu lat, gram jeszcze, jestem potrzebna, czuję jedność z całym Uniwersytetem Trzeciego Wieku" - mówiła. Krakowska mimo 84 lat wciąż jest w świetnej formie. Niedawno mogliśmy ją zobaczyć w filmie "Gorzko, gorzko" gdzie wcieliła się w babcię jednej z bohaterek.