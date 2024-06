Izabela Macudzińska dała się poznać szerszej publiczności dzięki udziałowi w programie "Królowe życie" . Po zakończeniu emisji show, wzięła udział w "Diabelnie boskich". Celebrytka jest również na co dzień aktywna w sieci. Jej profil na Instagramie obserwuje już niemal 600 tysięcy użytkowników. Gwiazda zdecydowała się dodać nowe zdjęcie w social mediach. Ujęcie wywołało falę komentarzy.

Izabela Macudzińska dodała zdjęcie. Fani są w szoku

Celebrytka na co dzień chwali się swoim wystawnym życiem i chętnie publikuje zdjęcia. Wydaje się jednak, że tym razem zszokowała swoich obserwatorów. Opublikowała ujęcie z samochodu, a w komentarzach pojawiła się fala krytyki. Tę konkretną fotografię Macudzińskiej znajdziecie w naszej galerii na górze strony. Chodziło o fakt, iż influencerka przesadziła z przerabianiem swoich zdjęć. Fani byli zszokowani. "Kto to jest, bo chyba nie Iza?", "Serio się pytam to jest Pani Iza czy jej córka?", "Kasa bije do głowy co widać gołym okiem", "Wygląda Pani jak lalka Barbie. Nie jak prawdziwa kobieta. Szkoda, że coraz więcej kobieta wygląda tak samo. Jak z taśmy" - czytamy w komentarzach pod postem.

Nie zabrakło oczywiście osób, które chwaliły zdjęcie i nie zauważyły, by Macudzińska przesadziła z nadmiernym retuszem. "Pani Izo, czy było świadectwo z paskiem? Wygląda pani jakby wyszła z ostatniej klasy liceum", "Piękna jak zawsze!", "Najpiękniejsza... królowa jest tylko jedna... " - twierdzili inni. Czy "Królowa życia" faktycznie przesadziła z przerabianiem fotografii?

Izabela Macudzińska pokazała się w naturalnej wersji. Szok?

Celebrytka postanowiła zaskoczyć swoich fanów i pokazała się w zupełnie odmienionej wersji. Macudzińska kojarzy się większości przede wszystkim z długimi, blond włosami i w takich widać, że czuje się najlepiej. Postanowiła jednak pokazać się obserwatorom bez doczepów, które na co dzień nosi. Fani byli zachwyceni ujęciem w krótkich włosach. "Ja uważam, że naturalna długość robi wrażenie wow", "Wyglądasz zjawiskowo w tej krótkiej fryzurze. Elegancko i mega kobieco. Jak prawdziwa gwiazda z czerwonego dywanu", "Milion razy lepiej w naturalnych włoskach" - pisali w komentarzach.

Izabela Macudzińska w krótkich włosach Fot. @ justuniquebyisabel / Instagram