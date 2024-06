Zapytali Michała Szpaka, czy ma męża. W sieci burza. Lawina komentarzy

Michał Szpak przed laty wziął udział w jednym z talent show. Choć "X Factora" nie wygrał, dzięki talentowi, wyjątkowej charyzmie i kolorowemu stylowi zyskał sympatię widzów i słuchaczy. Dziś jest uważany za jednego z najlepszych wokalistów w Polsce, a wizerunek "kolorowego ptaka" tylko podkreśla jego artystyczną naturę.

Michał Szpak został zapytany o męża. Takiej reakcji nikt się nie spodziewał

Piosenkarz chętnie wyraża swoje zdanie. W niektórych kwestiach jest niezwykle stanowczy. Chętnie odpowiada dziennikarzom i fanom na różne pytania. Dla przykładu jakiś czas temu w rozmowie z portalem ShowNews ostro krytykował media za skupianie się na wizerunku artysty, zamiast na tym, co ma do powiedzenia.

Skupiacie się na tym, jaki jest wizerunek danej osoby. Nie poruszacie tematów, które są ważne dla artystów, tylko poruszacie tematy ważne dla was. Dla was ważna jest kontrowersja, a dla artysty kontrowersją jest siła przekazu danej emocji, danej informacji. W związku z tym może zacznijmy od tego, aby to media się zmieniały i pokazywały artystę w takim świetle, w jakim chce być pokazywany

- wyznał wówczas.

W ostatnim wpisie w mediach społecznościowych Michał Szpak uchylił rąbka tajemnicy na temat najnowszego projektu. Artysta zapozował z grupą znajomych, a jeden z nich objął piosenkarza. "Coś się dzieje. Coś się kręci. Dziękuję, a jutro widzimy się na koncercie #loveislove" - czytamy pod zdjęciem. Jeden z internautów zapytał wprost, czy mężczyzna, który obejmuje Szpaka to jego mąż. Jak zareagował artysta? Wyjątkowo nie odpowiedział.

Fani interweniują w sprawie Szpaka. Tacy miłośnicy to skarb!

Michał Szpak może jednak liczyć na swoich fanów. Ci szybko stanęli w jego obronie. Pod postem wylała się prawdziwa lawina komentarzy. "Jaki mąż? Po prostu przyjaciel, artysta, fotograf, projektant mody również"; "A czy ma obowiązek pokazywać? To jego życie prywatne, Michał decyduje czym się dzieli, a co chce zostawić dla siebie"; "Wścibstwo to pierwszy stopień do piekła. Masz tam bardzo blisko. Co z tobą nie tak? Ty nie masz swojego życia, że próbujesz wchodzić z brudnymi buciorami do czyjegoś życia?"; "Z tego co wiem, Michał jest singlem. To, że ktoś jest w centrum uwagi opinii publicznej, nie oznacza, że możemy wtrącać się w jego życie prywatne" - czytamy.