Sanah wciąż utrzymuje się na fali ogromnej popularności. Piosenkarka dopiero co wypuściła nowy album "Kaprysy", który bardzo przypadł do gustu jej fanom. O prywatnym życiu artystki niewiele wiadomo. Pewne jest, że Sanah wzięła ślub. Tym faktem podzieliła się niejako podczas jednego z koncertów. To właśnie wtedy na telebimach pojawiły się nagrania, na których publiczność dostrzegła przesłanki świadczące o zmianie statusu wokalistki. Teraz artystka udzieliła wywiadu, w którym opowiedziała o swoim ukochanym. Sanah wystąpiła swego czasu z mężem na jednej scenie! Zdjęcia możecie znaleźć w galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo Sanah i Podsiadło grają stadiony. A co z Zalewskim? "Nie będziemy się zasłaniać latającymi dywanami"

Małżeństwo całkowicie odmieniło Sanah. "Sprzyja życiu spokojniejszemu..."

Kompozytorka w wywiadzie dla polskiego "Vogue'a" zdradziła, że ostatnio bardzo dojrzała. "Odkąd zostałam żoną, mniej we mnie gimnazjalnych emocji, 'przygód' w głowie. (...) Już nie mogłam ze sobą wytrzymać. Jak w piosence 'Kolońska i szlugi' z 'Irenki'. Dorosłam. Małżeństwo sprzyja życiu spokojniejszemu, pielęgnowaniu relacji, dbaniu o siebie nawzajem" - tłumaczyła. Z kolei w "Dzień dobry TVN" opowiedziała o nieocenionym wsparciu, jakie dostaje od Stanisława. Bywa, że przed wejściem na scenę wokalistkę zjada trema. Wtedy może liczyć na swojego męża, który pozytywnie nakręca ją przed występem.

Sanah z mężem Fot. @sanah / YouTube

Sanah opowiedziała o rodzinie. Bardzo jej kibicują. Znają piosenki, które nawet nie wyszły

Wokalistka ma czterech braci i dwie siostry. Kiedy dochodzi do rodzinnych spotkań z bliskimi Stanisława, robi się naprawdę tłoczno. "Zdarza się, że na spotkanie zjeżdża się ponad setka osób" - mówiła w wywiadzie. Piosenkarka zawsze może liczyć na ich wsparcie. - Oni bardzo kibicują (...) Znają moje piosenki, które jeszcze nie wyszły i nikt ich nie zna, oni znają je tak pół roku przed. Tylko się pytają: "kiedy to wyjdzie?". To też jest bardzo miłe, oni mnie wspierają - mówiła Sanah w "Dzień dobry TVN". ZOBACZ TEŻ: Maciej Musiałowski miał do czynienia z Sanah i jej partnerem. Wokalistka nie odzywa się już do aktora