22 grudnia minął rok od nagłej śmierci Krzysztofa Respondka. Satyryk, znany głównie z występów w kabarecie Rak, zmarł na zawał serca. W niedzielnym wydaniu "halo tu polsat" Respondka wspominały żona Katarzyna i córki - Florentyna i Antonina.

Katarzyna Respondek o zmarłym mężu. "Wspominamy go każdego dnia"

Pomimo bólu i żałoby żona i córki Krzysztofa Respondka starają się wspominać go z uśmiechem. - Krzysiu roznosił radość i może to dziwnie zabrzmi, trochę jak oksymoron, że jesteśmy w żałobie, ale bardzo często wspominamy go z uśmiechem. Z tą radością, którą nam każdego dnia dawał. (...) Wspominamy go każdego dnia - jego żarty, jego puenty - powiedziała żona Krzysztofa Respondka w "halo tu polsat". Pomimo wielu zobowiązań zawodowych Krzysztof Respondek starał się być bardzo obecny w życiu rodziny. - Taty często nie było w domu, ale jak miałyśmy jakieś potknięcia, coś przeskrobałyśmy, to się dowiadywał z prędkością światła. Może ktoś mu donosił? Jak dostałyśmy piątkę, a nie czwórkę, też wiedział, jak przychodził chłopak do mojej siostry, też wiedział... - wspominała z uśmiechem Antonina Respondek.

Ukazała się książka o Krzysztofie Respondku. Autorka nigdy nie poznała satyryka osobiście

Pretekstem do spotkania żony i córek Krzysztofa Respondka w "halo tu polsat" była premiera książki Magdaleny Kędzierskiej-Zaporowskiej "Krzysztof Respondek. Taki świat kupiłem". Co ciekawe, autorka publikacji nie znała osobiście satyryka. Żeby stworzyć historię o nim rozmawiała z trzydziestką bliskich mi osób. - Pani Magdalena, autorka książki, nie znała osobiście Krzysia natomiast poruszona samą informacją o jego odejściu, o tym jak zareagowali ludzie i ci bliscy, i ci, którzy go gdzieś znali ze sceny, postanowiła, że po pewnym czasie odezwie się do mnie i stworzy taką opowieść. Jako osobie nieznającej Krzysia udało jej się stworzyć prawdziwą historię o nim - powiedziała Katarzyna Respondek.