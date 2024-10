Ostatnio wokół "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zrobiło się sporo zamieszania. Wszystko za sprawą aktywności niektórych uczestników w mediach społecznościowych. Karol Maciesz z jednej z poprzednich edycji programu bardzo krytycznie odniósł się do takiego postępowania i podkreślił, że kiedy on zaczął umawiać się ze swoją partnerką jeszcze w trakcie emisji show, to dołożył wszelkich starań, aby nikt się o tym nie dowiedział. W nowej edycji programu sporo się dzieje. Widzowie są przekonani, że tylko jedna para ma szanse na pozostanie w małżeństwie. Mowa tu oczywiście o Agnieszce i Damianie. Jak się jednak okazuje, zwiastun najnowszego odcinka pokazuje, że jeszcze wszystko może się zmienić.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". U Joanny i Kamila zrobiło się romantycznie. "Doceniam gest"

W sieci właśnie pojawił się zwiastun kolejnego odcinka "Ślubu od pierwszego wejrzenia". W materiale pokazano zaskakujące sceny z Joanną i Kamilem. Wygląda na to, że uczestnik zorganizował dla swojej żony romantyczną kolację przy świecach. Joanna na pokazanych ujęciach jest uśmiechnięta od ucha do ucha i wygląda na bardzo zadowoloną. - Spędzamy ten czas. Nie warczymy na siebie. Jest w tym jakiś potencjał - stwierdził Kamil. Czyżby w ich relacji nastąpił przełom?

Doceniam jego gest

- powiedziała rozanielona Joanna.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Agata już się poddała. "Ja nie mam nic do powiedzenia"

Co słychać u pozostałych par? Wygląda na to, że przebywanie Agnieszki w mieszkaniu Damiana, które jest tylko "tymczasowym lokum" odrobinę zweryfikowało ich relację. Wszystko wskazuje na to, że uczestniczka nie do końca może odnaleźć się w tej przestrzeni, a Damian czuje się lekko przytłoczony jej obecnością.

Nie jestem przyczajony do bycia z kobietą

- podkreślił. Chociaż widzowie są przekonani, że ich relacja najlepiej rokuje, to Agnieszka odrobinę ochłodziła ten entuzjazm, mówiąc, że jeszcze za wcześnie na mówienie o miłości. Mieliśmy także okazję zobaczyć fragmenty ze spotkania ekspertki z Agatą i Piotrem. Wygląda na to, że w przypadku tej relacji wszelka nadzieja została już pogrzebana. Ekspertka zachęciła, aby para powiedziała sobie o zachowaniach, które według nich powinny się zmienić. Agata nie była jednak zainteresowana podjęciem tego wyzwania. - Ja nie mam nic do powiedzenia - skwitowała gorzko.

Co o zapowiedzi nowego odcinka sądzą widzowie show? "Agacie się Piotr nie podoba i nawet jej się nie chce starać", "Agata uwielbiam cię, wprowadzasz życie w tej edycji, widać, że nie będziecie razem, ale przynajmniej jakieś emocje nie jak na rybach", "Oglądałam wersje Australijska i tam eksperci dają parom różne zadania do wykonania lub tematy do rozmowy, żeby pomoc rozwinąć się relacji. Szkoda ze tutaj czegoś takiego nie ma" - czytamy.