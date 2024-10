Sylwia Bomba lubi opowiadać o swojej córce i pokazywać ją w mediach społecznościowych. Antonina w 2024 roku skończyła sześć lat i często zachwyca fanów celebrytki swoją rezolutnością i charyzmą. Do tematu dziewczynki gwiazda show TTV"Gogglebox. Przed telewizorem" wróciła w nowym wywiadzie dla internetowego programu "Ja wysiadam". Zauważyła, że Tosia wyróżnia się na tle rówieśników. - Ona ma coś takiego w sobie, nie wiem co. Dla mnie to jest takie normalne. Ale czasem jak jestem wśród innych dzieci, to widzę, że Tosia nie funkcjonuje jak sześciolatka, jak typowo w swojej grupie większość dzieci, tylko jak bardziej dojrzała - powiedziała Bomba i zdradziła, że przed kilkulatką niedługo pierwsze wyzwanie zawodowe.

Sylwia Bomba zdradza, że jej sześcioletnia córka idzie do pracy

Wygląda na to, że Antonina odziedziczyła po mamie lekkość przed kamerą, bo jak zapewnia Sylwia, Tosia czuje się podczas wystąpień publicznych jak ryba w wodzie. Wkrótce córka celebrytki sama będzie miała okazję sprawdzić się w telewizji i zawalczyć o sławę. To nie dziwi jej znanej matki, która od dawna wiedziała, że jej dziecko jest wyjątkowe i poradzi sobie w każdej sytuacji. - Jak miała 2,5 roku, to pewna osoba powiedziała mi, że widzi u Tosi tęczową aurę. Ja bardzo wierzę w energię i różne takie rzeczy. Tosia powiedziała mi coś, co mnie rozbroiło. Nigdy nie zapomnę. Powiedziała: "Mamusiu, wiesz, dlaczego wybrałam sobie siebie na swoją mamusię? Pytam, dlaczego. "Bo ja przyszłam po to, by się tobą opiekować" - dodała influencerka we wspomnianym wywiadzie.

I mogę się pochwalić, albo powiedzieć w tajemnicy, że niedługo będzie prowadziła pewien program w telewizji. Bo ona to po prostu kocha

- słyszymy w "Ja wysiadam" z ust Sylwii Bomby.

Sylwia Bomba dementowała ostatnio, że będzie miała kolejne dziecko

Sylwia Bomba od ponad roku jest szczęśliwa z Grzegorzem Collinsem, z którym wychowuje córkę, której której ojcem jest jeden z byłych partnerów celebrytki. Ukochany Bomby jakiś czas temu nie wykluczał powiększenia rodziny. Mówił, że marzy o synu. Dałby mu na imię Jerzy. - Mamy Tosię, ja mam dorosłą córkę, więc to musi być poważna, dorosła decyzja. Jeśli byłaby ona teraz, to możliwe, że byłaby za szybko. Myślę, że jeszcze kilka miesięcy i się dotrzemy - tłumaczył celebryta reporterce portalu Jastrząb Post. Tymczasem na początku września internauci zaczęli gratulować Bombie ciąży. Sama zainteresowana szybko zdementowała plotki, mówiące o tym, że spodziewa się dziecka. - Kolejny raz, kiedy internet wie lepiej, niż ja. No ja dzisiaj dowiedziałam się, że jestem w ciąży - mówiła ironicznie na InstaStories, robiąc zbliżenie na swój płaski brzuch.