Gwiazda "Gogglebox" spodziewa się dziecka! Nowiny przekazała produkcja

Hubert Szczypek to jeden z najmłodszych uczestników "Gogglebox". W programie pojawia się wraz z siostrą, komentując różne produkcje przed telewizorem. Nie każdy wie, że swój debiut telewizyjny zaliczył już wcześniej od innego programu stacji TTV "Kocha, lubi, pasuje". Choć ten format jest mniej popularny, to dał Hubertowi przepustkę do kolejnej produkcji. Później pojawił się jeszcze w "99 - Gra o wszystko" i "Nasi w mundurach". Uczestnik właśnie ogłosił, że spodziewa się dziecka z niedawno poślubioną ukochaną.

"Gogglebox. Przed telewizorem". Hubert Szczypek zostanie ojcem. Tak przekazał nowiny

Hubert Szczypek na co dzień jest instruktorem kitesurfingu. Niedawno stanął też na ślubnym kobiercu. Na ceremonię z narzeczoną wybrał się aż za ocean. Zakochani powiedzieli sobie "tak" w Las Vegas. Wówczas pochwalił się świeżo upieczoną żoną na Instagramie. Na ten dzień małżonkowie zdecydowali się na nietypowe stylizacje. "Jesteśmy świeżo upieczoną parą młodą. To był nasz docelowy ślub, w Polsce jedynie kameralnie dla najbliższej rodzinki symboliczne spotkanie, aby wspólne to uczcić" - powiedział w rozmowie z cozatydzien.tvn.pl. Ślub był w kwietniu, a już wkrótce para zostanie rodzicami. Z okazji dziesięciolecia "Gogglebox" Mariusz Kozak przeprowadził krótkie rozmowy z różnymi uczestnikami, którzy podzielili się tym, co u nich słychać w życiu prywatnym. Hubert jest szczęśliwy jak nigdy.

Co to się pozmieniało? Pozmieniało się w moim życiu. Już nie jestem kawalerem. Jestem świeżo upieczonym mężem. A do tego już niebawem mały olbrzym idzie, więc jest w drodze!

- wyznał na nagraniu, które opublikowano na instagramowym profilu stacji TTV.

"Gogglebox. Przed telewizorem". Widzowie zachwyceni nowiną. Posypały się gratulacje

Pod nagraniem odezwało się mnóstwo widzów "Gogglebox", którzy gratulują Hubertowi. "Gratulacje i wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia", "Cudowna wiadomość" - czytamy na Instagramie. Póki co Hubert Szczypek nie zdradził, kiedy dziecko pojawi się na świecie i czy jest to dziewczynka czy chłopiec. Myślicie, że w następnym sezonie programu pojawi się na kanapie w większym składzie?