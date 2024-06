Aneta i Robert Żuchowscy poznali się na planie "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Para od razu przypadła sobie do gustu. Małżeństwo jako jedno z nielicznych dotrwało do końca programu i ułożyło sobie życie poza kamerami. W 2022 roku zakochani powitali na świecie syna. Rok później narodziła się ich córka. Nie wszystko wtedy poszło zgodnie z planem. Mała urodziła się na długo przed terminem. Przez długi czas przebywała w szpitalu. Teraz Aneta i Robert opublikowali zdjęcia z jej pierwszych urodzin! Opis młodej mamy chwyta za serce. Jeśli chcecie zobaczyć, jak szybko rośnie córka Żuchowskich, zajrzyjcie do galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo "Ślub od pierwszego wejrzenia". Justyna pokazała partnera. Już go nie ukrywa

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Aneta na uroczych zdjęciach z córką. To już rok!

Młoda mama wrzuciła do sieci zdjęcia swojej "walecznej iskierki". "Nasze malutkie, kilkusetgramowe szczęście, przyszło na świat 11 czerwca o 14.17 i na kilka długich miesięcy inkubator stał się jej domkiem. Dziś nie mogłabym być z niej bardziej dumna. Życzcie jej zdrówka, tylko to się liczy" - pisała. W komentarzach zaroiło się od życzeń dla dzielnej Hani. "Maleńka księżniczko! Bądź zdrowa i szczęśliwa! Wszystkiego najpiękniejszego", "Rośnij zdrowo... Śmiało krocz w kolejne dni i lata. Udowodniłaś, że niemożliwe staje się możliwe" - pisali internauci. Później zdjęcie z córką wrzucił także Robert. Do kogo waszym zdaniem podobna jest Hania?

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Aneta podczas drugiej ciąży przeżyła prawdziwe chwile grozy

Mała przyszła na świat w 24. tygodniu ciąży. Wcześniej Aneta przebywała w szpitalu z powodu infekcji. Antybiotyki nie chciały działać. "Urodziłam 700 gramów cudu. Cudu, który jeszcze kilka tygodni temu, jak poinformowano, miał być poronieniem. Zostaliśmy rodzicami ekstremalnie skrajnego wcześniaka" - pisała wtedy szczęśliwa uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Mała Hania przez długi czas przebywała jeszcze w szpitalu. Po czterech miesiącach ważyła już cztery kilogramy. "Piękny bobas, o jeszcze piękniejszych, wielkich oczach" - pisała wtedy dumna Żuchowska. ZOBACZ TEŻ: "Ślub od pierwszego wejrzenia". Wojtek świętuje rocznicę ślubu kościelnego z Agnieszką. Nad jednym ubolewa

Hania tuż po narodzinach Fot. @aneta.zuchowska/Instagram