W poniedziałek, 29 czerwca, ekipa "Dzień dobry TVN" spotkała się z dziennikarzami w ramach spotkania prasowego. Wraz z rozpoczęciem wakacji, śniadaniówka zaczęła również emisję specjalnych wydań programu. Przybyli na wydarzenie prezenterzy chętnie pozowali przy tym na ściance, prezentując swoje modne stylizacje. Zobaczcie, jak wyglądali!

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Spotkanie prasowe "Dzień dobry TVN". Tylko spójrzcie na kreacje prezenterek

Na spotkanie przybyła m.in. Ewa Drzyzga, która tego samego dnia rano poprowadziła wydanie śniadaniówki. Dziennikarka postawiła na białą koszulę z szerokimi rękawami i ozdobnym szalem przy dekolcie, którą zestawiła z beżowymi spodniami w paski oraz czarnymi sandałkami. Stylizację uzupełniła subtelną biżuterią. Izabella Krzan, która na wakacje dołącza do grona prowadzących "Dzień dobry TVN", także zaprezentowała się w koszuli. Prezenterka pokazała się jednak w szaro-białej bluzce, do której dobrała białą, długą spódnicę z rozcięciem na nogę. Uwagę przykuwają również przezroczyste japonki Krzan na małym, czarnym obcasie.

Na ciekawe rozwiązanie zdecydowała się za to Sandra Hajduk-Popińska. Na ściance pozowała w białym t-shircie z ozdobnymi piórkami na rękawach oraz złotej spódnicy midi. Dobrała do tego modne dodatki - masełkową torebkę, okulary przeciwsłoneczne oraz czarne sandałki. Na wspomniany masełkowy odcień żółci postawiła również Edyta Zając. Prezenterka pokazała się w krótkiej sukience i złotych sandałkach.

Spotkanie prasowe Otwórz galerię

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