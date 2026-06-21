Anna Bardowska zdobyła popularność dzięki udziałowi w programie "Rolnik szuka żony". To właśnie tam poznała Grzegorza Bardowskiego, z którym do dziś tworzy szczęśliwy związek i wychowuje dwoje dzieci. Para chętnie dzieli się w mediach społecznościowych fragmentami swojego życia, a tym razem okazja była wyjątkowa. Na Instagramie Bardowska opublikowała rodzinne zdjęcie wykonane podczas jubileuszu 50-lecia małżeństwa jej rodziców. Na fotografii widać kilka pokoleń rodziny zgromadzonych wokół jubilatów. Rolniczka nie kryła wzruszenia i skierowała do rodziców ciepłe słowa.
Pod zdjęciem Anna Bardowska zamieściła krótki, ale pełen emocji wpis. "50. rocznica ślubu. Piękna historia miłości, szacunku i wspólnego życia. Dziękujemy, że możemy być jej częścią" - czytamy na Instagramie.
Uwagę internautów przyciągnęła nie tylko rodzinna atmosfera, ale również stylizacja Bardowskiej. Na tę okazję postawiła na krótką sukienkę w pudroworóżowym odcieniu. Kreacja wyróżniała się kopertowym krojem, podkreśloną talią oraz efektownymi, materiałowymi aplikacjami przy spódnicy. Całość uzupełniły beżowe sandałki na obcasie oraz delikatna biżuteria. Bardowska postawiła także na klasyczny makijaż i luźno opadające fale, dzięki czemu jej elegancki look idealnie wpisał się w charakter rodzinnej uroczystości.
Wpisy rolniczki niemal zawsze wywołują spore zainteresowanie fanów. Internauci szczególnie cenią publikacje dotyczące rodziny, które często skłaniają ich do dzielenia się własnymi wspomnieniami i refleksjami. Nie inaczej było tym razem – zdjęcie z jubileuszu rodziców Bardowskiej wzbudziło wiele emocji, a pod postem szybko pojawiły się gratulacje i wzruszające komentarze.
"Wszystkiego dobrego dla rodziców", "Śliczne zdjęcie, a rodzinka prześliczna. Życzę wszystkiego, co najlepsze dla pary jubilatów na dalsze lata miłości", "50 lat razem… pół wieku miłości, oddania, wzajemnego szacunku i codziennego bycia obok siebie - na dobre i na złe. Wspaniale się na was patrzy. Życzę kolejnych lat jubilatom, przepełnionych zdrowiem, spokojem, radością i miłością, która nadal będzie rozkwitać" - czytamy.