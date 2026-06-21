Anna Bardowska zdobyła popularność dzięki udziałowi w programie "Rolnik szuka żony". To właśnie tam poznała Grzegorza Bardowskiego, z którym do dziś tworzy szczęśliwy związek i wychowuje dwoje dzieci. Para chętnie dzieli się w mediach społecznościowych fragmentami swojego życia, a tym razem okazja była wyjątkowa. Na Instagramie Bardowska opublikowała rodzinne zdjęcie wykonane podczas jubileuszu 50-lecia małżeństwa jej rodziców. Na fotografii widać kilka pokoleń rodziny zgromadzonych wokół jubilatów. Rolniczka nie kryła wzruszenia i skierowała do rodziców ciepłe słowa.

REKLAMA

Zobacz wideo Lanberry jest przed ślubem. Oto jej plan

Anna Bardowska świętowała wyjątkowy jubileusz rodziców. Co za styl

Pod zdjęciem Anna Bardowska zamieściła krótki, ale pełen emocji wpis. "50. rocznica ślubu. Piękna historia miłości, szacunku i wspólnego życia. Dziękujemy, że możemy być jej częścią" - czytamy na Instagramie.

Uwagę internautów przyciągnęła nie tylko rodzinna atmosfera, ale również stylizacja Bardowskiej. Na tę okazję postawiła na krótką sukienkę w pudroworóżowym odcieniu. Kreacja wyróżniała się kopertowym krojem, podkreśloną talią oraz efektownymi, materiałowymi aplikacjami przy spódnicy. Całość uzupełniły beżowe sandałki na obcasie oraz delikatna biżuteria. Bardowska postawiła także na klasyczny makijaż i luźno opadające fale, dzięki czemu jej elegancki look idealnie wpisał się w charakter rodzinnej uroczystości.

Bardowska na rodzinnej uroczystościOtwórz galerię

Anna Bardowska wzruszyła fanów kadrem z jubileuszu. Komentarze mówią wszystko

Wpisy rolniczki niemal zawsze wywołują spore zainteresowanie fanów. Internauci szczególnie cenią publikacje dotyczące rodziny, które często skłaniają ich do dzielenia się własnymi wspomnieniami i refleksjami. Nie inaczej było tym razem – zdjęcie z jubileuszu rodziców Bardowskiej wzbudziło wiele emocji, a pod postem szybko pojawiły się gratulacje i wzruszające komentarze.

"Wszystkiego dobrego dla rodziców", "Śliczne zdjęcie, a rodzinka prześliczna. Życzę wszystkiego, co najlepsze dla pary jubilatów na dalsze lata miłości", "50 lat razem… pół wieku miłości, oddania, wzajemnego szacunku i codziennego bycia obok siebie - na dobre i na złe. Wspaniale się na was patrzy. Życzę kolejnych lat jubilatom, przepełnionych zdrowiem, spokojem, radością i miłością, która nadal będzie rozkwitać" - czytamy.